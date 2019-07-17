不知世大運有獎金 蘇柏亞：比賽內容比較重要

（中央社記者黃巧雯台北17日電）跆拳道女將蘇柏亞在2019拿坡里世大運共奪2金，進帳國光獎金新台幣120萬元。蘇柏亞今天強調，在乎比賽內容，而非獎金，打得好不好，對她而言比較重要，且事後才知有國光獎金。

中華女子跆拳道隊在2019拿坡里世大運跆拳道團體賽奪金，男團則斬獲銅牌，而蘇柏亞更在女子53公斤級搶下金牌。

回想起參加個人項目，蘇柏亞坦言，她是個容易緊張的人，儘管還是有壓力，但盡量提醒自己把比賽打好、不要想太多。

蘇柏亞透露，賽前有觀看對手比賽影片，並與教練討論，加上與場上教練配合地還不錯，最後成功拿下金牌。

第一次參加世大運，對於蘇柏亞意義深刻，而一口氣在世大運進帳2面金牌，也讓她有點意外。她提到，個人賽結束很疲勞、又帶些傷，但隔天又有團體賽，只想說盡力去打，沒想到會拿到金牌。

世大運拿下2面金牌，估計可獲得120萬元國光獎金，蘇柏亞表示，參加比賽不是在乎獎金，而是內容好不好，而她也是事後才知道世大運有獎金。

另外，中華射箭代表隊這次在世大運也收穫不少，包括中華隊魏均珩、彭家楙在反曲弓混雙奪金，彭家楙並在女子反曲弓鍍銅，兩人接下來都將備戰年底的奧運選拔賽。

彭家楙表示，由於比賽現場風變化大，這次最大收穫就是未來比賽若遇到風大或風向一直在改變時，能以最快方式去調整、並發揮平常的水準。

由於射箭比賽動輒半天或一整天，彭家楙透露，後續將場持續加強體能，若體能提升，或許對於成績也會有幫助。

連3屆參加世大運的魏均珩對於這次比賽，抱著「保持初心」，每一次都當做第一次或最後一次去比賽。

談到這次世大運收穫，魏均珩開玩笑地說，由於住宿地點偏僻，最近的便利商店得走15分鐘上坡才能到，而他通常都跑步前往，因此覺得自己跑步應該有變快。（編輯：吳協昌）1080717