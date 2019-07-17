印尼羽賽 男雙廖敏竣蘇敬恒晉級16強

影片來源：中央社

（中央社記者黃巧雯台北17日電）印尼羽球公開賽今天繼續進行首輪賽事，台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒直落二扳倒印度組合晉級16強，明天將與世界球后戴資穎、男單一哥周天成齊拚8強門票。

總獎金125萬美元（約新台幣3914萬元）印尼羽球公開賽，王齊麟與李洋今天首輪以19比21、21比14、14比21不敵地主印尼組合卡蘭達．蘇華迪（Ricky Karandasuwardi）與普拉塔瑪（Angga Pratama）。

王齊麟前一站美國公開賽與李洋闖進美國羽球公開賽決賽，後因傷退賽，今天與程琪雅在混雙賽事，首局未打完，再度退賽，另2組女雙組合許雅晴與胡綾芳、張淨惠與楊景惇，雙雙以直落二敗下陣來。

台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒今天首輪遭遇印度組合阿特里（Manu Attri）與芮迪（B. Sumeeth Reddy），過去交手1次，激戰3局遭逆轉吞敗，生涯第2次碰頭，「廖蘇配」首局僅花10分鐘，以21比11輕鬆拿下。

兩組人馬第2局比分互咬，8度戰成平手，「廖蘇配」最終以21比17勝出，僅花27分鐘挺進16強，也是此次台將中唯一晉級的男雙組合。

明天開打的印尼公開賽16強賽，台將還有戴資穎、男單一哥周天成繼續奮戰，戴資穎將先出戰泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去交手9場，戴資穎占有6勝3敗的優勢。

周天成將緊接著戴資穎之後出賽、接力搶勝，對手為中國好手林丹，生涯9次交手，僅拿下2勝，但最近一次在今年4月的亞洲羽球錦標賽，當時周天成以兩個21比10擊退林丹，中止對戰4連敗。（編輯：李錫璋）1080717