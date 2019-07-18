夏季甲子園 佐佐木朗希時速155火球無安打比賽

（中央社東京18日綜合外電報導）被稱為「令和怪物」的日本高中最速男佐佐木朗希，今天在夏季甲子園地方預賽先發主投6局，飆出時速155公里火球送出13K，率球隊以10比0大勝提前結束比賽，讓對手安打掛零。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣除了學校較多的北海道與東京都各有2校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

日本朝日新聞報導，夏季甲子園地方預賽的岩手縣大會今天舉行第3輪賽事，擁有佐佐木朗希的大船渡高校，以10比0輕取對手一戶高校，6局打完就提前結束。

佐佐木繼第2輪賽事先發主投後，今天同樣以「4棒打者、先發投手」身分出賽。他主投第一局就連續飆出150公里以上的快速球三振打者，總計今天投出13K。

佐佐木今天只投出一次保送，未讓對手敲出安打。

相較上一場比賽最快球速147公里，佐佐木今天在第2局及5局被球場測速槍測出最快球速155公里。

日本報知體育報導，佐佐木今天先發上場，面對前兩局6名打者共飆出5K，到第3局再拿下2K。前3局打完面對9名打者，7名打者吞K。

佐佐木在隊友打擊火力發揮下，雖然在第4局保送一人上壘，但他不慌不忙接連解決對方打者，總計先發主投6局共飆出13次三振。

今天包括美日13支球隊的27名球探，都在場邊觀看佐佐木投球。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080718