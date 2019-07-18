印尼羽賽廖蘇配直落二吞敗 僅2台將晉8強

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒今天在印尼羽球公開賽16強賽以12比21、11比21直落二不敵地主印尼組合。台將僅戴資穎、周天成晉級8強。

印尼羽球公開賽屬於世界巡迴賽超級1000系列，總獎金125萬美元（約新台幣3923萬元），世界球后戴資穎今天以21比19、21比18擊退泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），朝連霸之路再邁進一步，而男單一哥周天成同樣晉級8強。

台將僅存的雙打組合，廖敏竣與蘇敬恒16強賽迎戰地主印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）、萊恩（Muhammad Rian Ardianto），過去4次對決，各拿下2勝，勢均力敵。

「廖蘇配」今天首局一度與對手互相拉鋸，在10比8領先情況下，對手打出一波11比1攻勢，逆轉戰局，「廖蘇配」以12比21丟掉首局。

「廖蘇配」第2局在陷入7比18落後情況下，大勢已去，最終以11比21，無緣8強。

另外，今天男、女單賽事雙雙出現種子選手爆冷落馬，16強止步，包括日本球王桃田賢斗意外以16比21、21比11、18比21不敵世界排名第29的中國選手黃宇翔。

賽前生涯對戰成績以7勝1敗占上風的中國女將何冰嬌，這次名列大會第6種子，以15比21、21比15、18比21爆冷輸給美國好手張蓓雯。（編輯：張雅淨）1080718