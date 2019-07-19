會澤翼敲逆轉轟廣島勝巨人 陽岱鋼代打敲安

（中央社記者楊啟芳台北19日綜合報導）日本職棒今天讀賣巨人對廣島鯉魚的比賽，前段巨人就取得5分領先，不過廣島一路追趕，8局下會澤翼敲出逆轉2分全壘打，以7比6奪勝；陽岱鋼於第9局代打敲出安打。

巨人在1局上龜井善行、坂本勇人安打後，丸佳浩造成二壘手失誤，攻下1分；3局上岡本和真轟出陽春全壘打，巨人再添1分。

4局上龜井善行、丸佳浩安打，岡本和真獲保送，形成滿壘，接著大城卓三敲出安打，帶有1分打點，若林晃弘再補上1打點安打，阿部慎之助則擊出高飛犧牲打，巨人5比0領先。

不過廣島一路追趕，4到7局各攻下1分，其中第6局安部友裕轟出陽春砲，第7局菊池涼介敲出三壘安打，帶有1分打點，追到4比5僅剩1分落後。

8局上巨人的坂本勇人也轟陽春砲；但下個半局廣島的松山龍平先敲1打點二壘安打，捕手會澤翼再轟出2分砲，逆轉戰局，最終就以7比6擊退巨人。

巨人先發投手菅野智之，用121球投6.2局，被敲7支安打，送出2次保送、8次三振，失4分，無關勝敗；廣島先發投手大瀬良大地僅投4局，被敲10支安打，失5分，不過逃掉敗投，勝投由第4任投手芮諾（Kyle Regnault）拿下。

陽岱鋼今天沒有先發，不過於9局上代打，敲出中間方向安打，目前出賽68場，打擊率3成13。（編輯：張雅淨）1080719