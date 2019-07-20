戴資穎身體不適 印尼羽賽4強止步

（中央社記者黃巧雯台北20日電）世界球后戴資穎今天在印尼羽球公開賽4強戰直落二不敵日本名將山口茜，戴資穎賽後受訪時解釋，賽前就感覺身體不太舒服，比賽過程中沒辦法照自己想要的打法去發揮。

今天賽前戴資穎與山口茜生涯對戰成績，戴資穎以10勝6敗，占有優勢，但今天兩人交手，戴資穎首局卻一路落後，速度也不如以往，首局被對手以大比分拿下，第2局同樣一面倒，最終以9比21、15比21吞敗，將決賽門票拱手讓人，未能挑戰印尼公開賽女單2連霸。

戴資穎賽後受訪時表示，賽前就感覺身體不太舒服、覺得有點喘不過來，儘管已盡力去打，但沒辦法照自己想要的打法去發揮。

不過，戴資穎也不忘了稱讚對手山口茜，今天整體速度很快，球質也都非常地好，造成她很大的壓迫。

只差2勝，就能完成在印尼公開賽2連霸，談到是否會覺得可惜，戴資穎說：「不會，這是沒辦法控制的事情。」

戴資穎接下來將備戰7月23至28日開打的日本羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級750系列，戴資穎表示，對於下一場比賽的場館，將盡力適應或準備。（編輯：吳協昌）1080720