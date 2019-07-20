夏季甲子園 北海道旭川大高校搶下首張門票

（中央社東京20日綜合外電報導）日本高中棒球盛會夏季甲子園即將開幕，各高中正如火如荼進行地方預賽，希望代表各地方出賽。其中在北北海道大會，旭川大學高校一路過關斬將，今天率先勝出搶下首張門票。

日本每年8月舉行的日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。

今年第101屆夏季甲子園預計8月6日開幕，全日本共有3730所高校爭奪僅有的49個名額，其中首張門票已被旭川大高校搶下。

日本日刊體育報導，旭川大高校今天以9比0大勝克拉克紀念高校，連續兩年、也是隊史第9次闖進夏季甲子園。

後攻的旭川大高校從一局下就攻勢不斷，4棒打者脇田悠牙在二、三壘有跑者的情況下，敲出一支適時二壘安打，加上其他打者安打，首局就奪得3分。

4局下包括5棒打者富田康太敲出一支2分全壘打等，再下3分，讓旭川大高校取得6分領先；8局下結束時，旭川大高校總計敲出11支安打得9分。

旭川大高校之前共出賽過8次夏季甲子園，橫跨昭和及平成年代；今年的令和年代首次夏季甲子園，旭川大高校也沒有缺席，是隊史第9度出賽。

日媒Sponichi Annex報導，旭川大高校先發王牌投手、高三的能登嵩都，今天主投9局沒有送出任何保送，只讓對手敲出6支零星安打取得完封勝。

旭川大高校監督端場雅治說，本來以為能登可能被對手拿個幾分，結果是完封對手，「為他的表現打滿分的100分」。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1080720