戴資穎轉戰日本公開賽 首輪先碰張蓓雯

（中央社記者龍柏安台北22日電）2019日本羽球公開賽明天點燃戰火，世界球后戴資穎將以女單頭號種子身分參賽，明晚首輪將遭遇世界排名11的美國好手張蓓雯，小戴將尋求自2012年後在日本的首冠。

總獎金75萬美元（約新台幣2350萬元）的日本羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次超級1000系列的次頂級賽事。

戴資穎曾在2012年日本公開賽奪冠，成為台灣女單史上的第1人，不過接下來她雖3度挺進4強，卻沒能再添冠軍。

上一站印尼羽球公開賽，戴資穎因過敏引發身體不適，4強不敵日本名將山口茜提前止步、無緣衛冕，為舒緩症狀，她提前在昨天晚上飛抵日本，小戴的父親戴楠凱說：「謝謝大家關心，小戴現在狀況已經好多了。」

這次日本公開賽戴資穎首輪將碰上美國好手張蓓雯，兩人過去交手9次，小戴握有7勝絕對優勢，且自2015年南韓公開賽迄今，更是拉出對戰6連勝。

台灣羽球一哥周天成，上週才在印尼公開賽封王，成為台灣在超級1000系列男單奪冠的第1人，本週他以大會第4種子續戰日本公開賽，首輪預計將在24日晚間亮相，將遭遇世界排名24的南韓好手李東根。

小天過去和李東根6度交鋒，握有4勝對戰優勢，且近4次碰頭，小天則取得3勝，今年兩人曾在蘇迪曼盃小組賽交過手，當時小天以21比12、21比17直落二輕取對手。（編輯：屈享平）1080722