林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪今天在公益分享會向球迷表示，永遠不要放棄自己目標，同時他向自己說：「放鬆一下，感受每一個經驗，每一秒鐘，籃球生涯很快，不管是好壞」。

中華航空歡度60週年活動，今天在華航諾富特飯店舉辦「華航60全新GO林書豪公益分享會」，同時邀請林書豪擔任特別嘉賓，近距離與桃園市復興區三民部落的原住民小朋友與數百名粉絲見面，分享籃球生涯喜悅與點滴。

林書豪在分享會中向粉絲說，希望大家不要放棄自己的目標與夢想，他儘管每天都在投籃、練習，也都會提醒自己目標是什麼，不要放棄；雖然他有時候也會不想訓練，但要隨時會提醒自己，「想達到最完美的狀況是什麼，還想要做到什麼」。

林書豪也說，他的最大目標是「成為自己想成為的球員，但現在還沒有達到」，雖然每多人認為他已經很棒了，但是他自己知道自己，還沒有達到最想達到的目標。

林書豪在回答粉絲問題時談到，也會遺憾某些球賽沒打好，但是球賽打過後，也都已經過去，但他會在賽後討論自己哪裡打得不好，準備不夠好，希望下一次改進。

分享會主持人問到林書豪想對9年前的他自己和9年後的自己說什麼，林書豪表示，他想跟以前的他說：「放鬆一下，感受每一個球賽經驗及場上每一秒鐘；籃球生涯很快，不管是好的、壞的、高興的、受傷的，都要好好感受每一個時刻」。

華航資深副總王正明在會中致贈飛行夾克與模型機給林書豪，林書豪也回贈紀念球衣帽給華航，並且與粉絲留影，留下亞洲巡迴美好一刻。

林書豪在會後受訪指出，人生本來就有很多不公平的地方，他以一個亞洲球員的身材打NBA，就不要動不動抱怨，而是選擇接受，並且在這樣的舞台中發揮到極致，如果不斷抱怨，根本不能解決問題。

至於未來規劃，林書豪說，訓練每天都在持續，他會分階段的進行，也希望保持最佳的狀況，迎接新的挑戰。（編輯：卞金峰）1080726