田曉雯林姿妤亞洲身障桌球賽奪金 目標東京帕運

（中央社記者蘇木春台中27日電）中華隊桌球好手田曉雯與林姿妤，今天在亞洲身心障礙桌球錦標賽團體賽中，力克中國隊的范蕾與趙小靜奪下金牌。中華隊本屆亞洲錦標賽共拿下總成績1金2銀3銅。

2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽7月23日至27日在台中靜宜大學開打，這也是明年東京帕拉林匹克運動會（帕運）的正式積分賽，有超過250名亞洲身心障礙運動員來台參賽。

錦標賽今天進行團體戰，田曉雯與林姿妤這組共有中華、中國、印度、韓國4隊，採單循環賽制，中華和中國前兩戰積分相同，關鍵的第三戰一決高下。

首點雙打，田曉雯與林姿妤前兩局雖以比數8比11、7比11落敗，接下來接連以比數11比7、11比9、13比11，後來居上逆轉范蕾與趙小靜。

次點單打，田曉雯雖以11比6贏得首局，最後連以7比11、5比11、6比11，不敵對手趙小靜；關鍵的第三點，林姿妤對上中國隊的范蕾，前4局以7比11、11比5、11比7、7比11，雙方不相上下。

第三點第5局，林姿妤開賽取得5比0優勢，但范蕾展現韌性，林姿妤以10比6取得「金牌點」後，一度被范蕾拉近為10比9。最後林姿妤發球，雙方來回後，范蕾出現失誤，最終比數11比9，中華隊驚險取得冠軍，也讓田曉雯與林姿妤報了去年雅加達亞洲身心障礙桌球錦標賽團體戰「銀」恨之仇。

林姿妤表示，比分較接近時還是挺緊張的，就跟自己說要放慢，教練也有提醒放慢一下節奏，其實中國的選手都很難打的，所以遇到誰就盡力去拚。

田曉雯25日在個人賽金牌戰輸給趙小靜「銀恨」，今天團體賽第2點還是輸給對方。田曉雯苦笑說，都沒有打出該有的水準，可能回去要關禁閉，刻苦訓練一下，不過團體賽金牌還是有彌補個人賽銀牌的遺憾。

中華隊教練蔡貴蘭表示，基本上田曉雯與林姿妤以雙打為主，兩人的單打勢均力敵、打法也不一樣，如果能抓到對手的排點，自己技術又夠扎實，未來的路會比較踏實。兩人搭檔1年多，目標攜手朝西元2020年東京帕拉林運動會邁進。

蔡貴蘭認為，球員的心理素質在這次比賽有所成長，她舉例田曉雯賽前感覺很好，但比賽卻無法發揮，心情難免受到影響，但比賽一定會有狀況，球員要在不穩定的狀況還能獲勝，所以心理上調適、如何去克服狀態，是未來還要學習的，這次亞錦賽也看得出球員慢慢在進步。（編輯：林沂鋒） 1080727