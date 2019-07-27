首度參與明星賽 李振昌輕鬆林祖傑很緊張

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒明星賽今天在新莊棒球場開打，中職明星隊的李振昌和林祖傑都是首度參與，不過李振昌認為氛圍很輕鬆，林祖傑卻覺得很緊張，笑說連走星光大道都覺得時間漫長。

去年季中選秀才回中華職棒的李振昌表示，之前從來沒有打過明星賽，效力美職印地安人隊時，本來有機會參與未來之星對抗賽，不過當時剛好被叫上大聯盟，與明星賽擦身而過。對於首度參與明星賽，李振昌說：「感覺不是來比賽，很輕鬆。」

李振昌指出，本來最想要與「恰恰」彭政閔對決，不過兩人都在中職明星隊，他也說：「滿幸運的，剛好可以參與到恰哥最後一年，感覺回中職的時機點很好。」李振昌第二想對決是隊上學弟詹子賢，李振昌笑說：「因為他最調皮，之前也沒有對過。」

中職明星隊原本先發游擊票選第一的王勝偉，因為入選中華明星隊，由票數第二高的林祖傑接替。林祖傑去年才加入職棒，因此也是首度參加明星賽，他表示，不敢相信自己是以先發身份參與明星賽，也笑說：「很緊張，走星光大道時感覺時間過很久，比較不自在。」

林祖傑之前在業餘合庫隊時，曾跟中華明星隊的投手吳昇峰當過隊友，林祖傑指出，以前在練習時有對戰過，若有機會對決，他說：「看誰比較厲害。」

對於跟已經退休的陳江和擔任二游搭檔，林祖傑表示，「沒有跟學長搭檔過，滿緊張的，希望學長能帶領我，但做學弟的也要有主動的勇氣，也希望把2場比賽好好完成，畢竟學長之後就不會再比明星賽了。」（編輯：吳協昌）1080727