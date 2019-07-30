更多編輯台推薦新聞：
行李藏飛彈發射器闖海關 美國男子稱買來當紀念品
國際

行李藏飛彈發射器闖海關 美國男子稱買來當紀念品

京都動畫縱火案 伺服器資料原畫搶救成功
國際

京都動畫縱火案 伺服器資料原畫搶救成功

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過
產經

專題／影視3大勢力掀競合戰 各有難關要過

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

圓夢入選中華職棒統一獅 邱智呈感謝資助人

最新更新：2019/07/30 16:09

（中央社記者盧太城台東縣30日電）單親家庭長大的台東孩子邱智呈，在台灣世界展望會及資助人11年陪伴下，順利就學，他今年參加中華職棒選秀入選統一獅隊，圓夢進入職棒生涯，他要感謝世界展望會的資助人。

展望會東部辦公室表示，邱智呈雖然生活清苦，但父親十分看重3兄弟的教育，鼓勵3兄弟用心學習，父親正向態度深深影響邱智呈，他在課業上積極學習，造就獨立、懂事的個性。

邱智呈說，家中生活困苦，更需要在課業上全力以赴，不辜負父親一路以來的支持，也感謝資助人的愛心捐助。

邱智呈自小學就對棒球有濃厚興趣，積極參與學校棒球隊，表現優異，今年參加中華職棒選秀，入選統一獅隊，繼續於中華職棒學習及展現棒球技能。他說，進入中華職棒，除了更加努力訓練、拿出好表現，也期待未來能成為一名教練，回部落服務喜歡打棒球的孩子。

世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，邱智呈是展望會的資助孩童，希望有更多人成為資助人，幫助像智呈一樣家境清寒的孩子，讓他有機會發展才華，耕耘夢想。

蕭文榮邀請台東鄉親關懷需要幫助的在地兒童，一起加入資助兒童計畫，每月2000元資助一名台東兒童，或每月1000元加入國內定期助學行動。更多活動訊息可洽台灣世界展望會網站，或打電話到089-340964洽詢。（編輯：陳俊碩）1080730

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報