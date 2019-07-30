圓夢入選中華職棒統一獅 邱智呈感謝資助人

（中央社記者盧太城台東縣30日電）單親家庭長大的台東孩子邱智呈，在台灣世界展望會及資助人11年陪伴下，順利就學，他今年參加中華職棒選秀入選統一獅隊，圓夢進入職棒生涯，他要感謝世界展望會的資助人。

展望會東部辦公室表示，邱智呈雖然生活清苦，但父親十分看重3兄弟的教育，鼓勵3兄弟用心學習，父親正向態度深深影響邱智呈，他在課業上積極學習，造就獨立、懂事的個性。

邱智呈說，家中生活困苦，更需要在課業上全力以赴，不辜負父親一路以來的支持，也感謝資助人的愛心捐助。

邱智呈自小學就對棒球有濃厚興趣，積極參與學校棒球隊，表現優異，今年參加中華職棒選秀，入選統一獅隊，繼續於中華職棒學習及展現棒球技能。他說，進入中華職棒，除了更加努力訓練、拿出好表現，也期待未來能成為一名教練，回部落服務喜歡打棒球的孩子。

世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，邱智呈是展望會的資助孩童，希望有更多人成為資助人，幫助像智呈一樣家境清寒的孩子，讓他有機會發展才華，耕耘夢想。

蕭文榮邀請台東鄉親關懷需要幫助的在地兒童，一起加入資助兒童計畫，每月2000元資助一名台東兒童，或每月1000元加入國內定期助學行動。更多活動訊息可洽台灣世界展望會網站，或打電話到089-340964洽詢。（編輯：陳俊碩）1080730