夏季甲子園強校落馬 日高校4強投僅一人闖進

（中央社東京30日綜合外電報導）日本今年夏季甲子園49支參賽隊伍今天全數出爐，不少傳統強校落馬，被譽為「高校四大天王」的4名強投，只剩星稜高校奧川恭伸能在甲子園球場登板主投。

日本每日體育報導，經過47個都道府縣的地方預賽激烈競爭，49所各地方代表校今天全數底定，日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）預計8月6日在阪神甲子園球場開幕，展開為期16天（含兩天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計8月21日舉行。

日刊現代網路版報導，許多被視為傳統強校的高校，紛紛在地方預賽就鎩羽，例如今年高中棒球選拔賽（春季甲子園）冠軍隊伍東邦高校，在預賽第2輪大量失分被提前結束比賽；在春季夏季甲子園合計奪得8次冠軍的大阪桐蔭高校，也在預賽的八強戰時敗給金光大阪高校。

另外，橫濱高校、創志學園、廣陵高校、龍谷大學附屬平安高校等強校，同樣無緣參與夏季甲子園盛會；打進今年春季甲子園的國士館高校、大分高校、熊本西高校、日章學園高校等，也都在地方預賽被淘汰。

其中最令人扼腕的，是擁有「令和怪物」強投佐佐木朗希的大船渡高校，在地方預賽的決賽中敗給花卷東高校，讓能投出160公里球速的佐佐木無法在夏季甲子園登板。

有日本「高校四大天王」之稱的4名強投，分別是橫濱高校及川雅貴、創志學園西純矢、佐佐木朗希，及星稜高校奧川恭伸；其中，只有奧川所屬的星稜高校順利闖進夏季甲子園。

今年春季甲子園，奧川在對戰來自大阪的履正社高校時局局有三振，全場飆出17K還完封對手，助球隊以3比0拿下首勝，是公認的強投，也被看好能助星稜高校奪得今年夏季甲子園冠軍。

雖然不少強校落馬，但仍有不少強校順利搶到門票，包括八戶學院光星高校、花卷東高校、仙台育英高校、智辯和歌山高校、明石商高校、智辯學園高校、履正社高校等。

日本每年8月舉行的夏季甲子園，賽制採單淘汰，參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與夏季甲子園盛會。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080730