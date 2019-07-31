跆協財務人事風波 教育部組專案小組調查

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華民國跆拳道協會理事長吳兩平遭指控出國比賽經費浮報、安插兒子進協會任職。體育署今天表示，教育部已組專案小組調查，一旦發現違法，將移送司法機關，預計下週有結果。

跆協近期風波不斷，協會監事趙安華指控理事長吳兩平出國比賽經費浮報、安插自己兒子在協會任職，後來跆協先是取消29日理監事聯席會，之後臨時宣布召開，會中啟動連署罷免吳兩平。直到今天又傳出有拿坡里世大運跆拳道培訓隊陳姓選手酒後違規闖進女性射擊選手寢室。

體育署競技運動組科長盧淑姿表示，有關跆協財務是否處理不當，以及理事長安插兒子在協會任職是否違反國民體育法等，教育部上週已組成專案小組，本週啟動調查。

盧淑姿指出，一旦發現違法，將移送司法機關，預計下週會有結果。

至於跆協近期內部人事變動是否影響選手後續參賽權益，盧淑姿表示，跆拳道後續還有4場攸關奧運積分賽，體育署已與國家隊總教練劉祖蔭聯繫，「總教練是說沒有這樣子的困擾」，已請劉祖蔭若後續參賽遇到任何困難，可立即向體育署反映。

體育署也聯繫與跆協內部專責對外報名國際賽事的秘書，盧淑姿指出，秘書表達仍在協會正常上班，可以協助處理後續報名事宜。（編輯：張雅淨）1080731