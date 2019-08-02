林立獲生涯首座月MVP 與教練調整默契好

（中央社記者楊啟芳新北2日電）中華職棒7月投、打MVP分別是富邦悍將陳鴻文及Lamigo桃猿林立。7月打擊率高達4成62的林立今天表示，狀況也是會有不好的時候，但因為跟教練一起調整的默契好，較容易維持。

林立7月出賽16場，敲出30支安打，包含4發全壘打，包辦20打點，打擊率高達4成62，讓他獲得生涯首座單月MVP。林立雖然今年因傷趕不上開季，不過4月歸隊後打擊狀況都維持在高檔，目前打擊率4成17排行聯盟第一。

林立表示，狀況當然也是有掉下來的時候，但跟打擊教練曾豪駒有一個調整方式，他說：「什麼時候要用什麼方式調整，這個抓得比較好，所以比較容易去維持自己好的感覺，最大關鍵還是在跟教練有很好的默契。」

林立本季對各隊投手都打得順手，他指出，在站上打擊區前，都會設定要攻擊的球，「每個投手都有好的或不好的地方，投手會研究打者，我們也會研究投手球路，像是哪種球路丟比較多，比較好去設定做攻擊」。

不過林立對剛來中職不久的兄弟洋投赫猛，對戰打擊率也高達8成，他說明，由於洋投好球率較高，且直球有速度，攻擊上是鎖定直球為主，「可以攻擊就會盡全力攻擊，因為我的優勢是用攻擊來掩護不好的地方，不適合等太多球，因為多看幾球揮棒會變被動」。

陳鴻文也是生涯首度拿下單月MVP，7月出賽7場，拿下5次救援成功，防禦率3.86。陳鴻文表示，對於個人獎項比較不在意，能奪下半季冠軍、總冠軍比較重要，「就算一直三振打者，球隊沒有贏也沒用，能拿下這個獎也不是我一個人的功勞」。（編輯：張芷瑄）1080802