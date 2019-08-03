陽岱鋼二軍開轟2分砲 最快6日回歸一軍

（中央社記者楊啟芳台北3日綜合報導）讀賣巨人旅日選手陽岱鋼今天在二軍轟出2分全壘打，日媒指出最快6日能回到一軍，陽岱鋼也表示已經準備好了；同場出賽的王柏融則是有二壘安打演出。

王柏融與陽岱鋼現在都因傷勢在二軍調整，王柏融是7月初對羅德比賽中，守備時造成右肩關節骨挫傷，7月31日已經在二軍出賽，並於隔天開轟，但因還無法上場守備，回歸時間未定。

陽岱鋼則是7月底因腰部不適下二軍，昨天開始在二軍比賽，且與王柏融首度在二軍賽事碰頭，王柏融3打數敲出1支安打，陽岱鋼則是3打數沒有安打。

今天王柏融和陽岱鋼繼續在二軍同場出賽，陽岱鋼先發打第6棒，擔任右外野手，第2局敲出左半邊安打，第4局更是轟出中間方向2分全壘打，第6局則是選到保送上壘，總計2打數敲2支安打，包辦2分打點。

王柏融則是先發打第4棒，仍沒有上場守備，擔任指定打擊，第1局擊出游擊滾地球出局，第3局敲出右半邊二壘安打，隨後退場休息，總計2打數敲1支安打，終場日本火腿二軍以8比5擊退巨人二軍。

日本媒體「體育報知」指出，現在巨人一軍的投手山口俊及捕手炭古銀仁朗都因傷缺陣，陽岱鋼訪問時表示，「現在球隊處於有困難的時候，我已經準備好了，希望能早點接到上一軍的通知電話」；日媒也提及順利的話，陽岱鋼最快6日能回到一軍。（編輯：張芷瑄）1080803