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日令和首次夏季甲子園開幕 49校激戰16天爭冠

最新更新：2019/08/06 11:42

（中央社東京6日綜合外電報導）日本一年一度也是令和年代首次的高中棒球盛會夏季甲子園，今天正式在阪神甲子園球場開幕，全日本49所高校將在16天內激戰，爭奪預計21日誕生的王者頭銜。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天開幕，49所各地方代表校展開為期16天（含兩天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。

今年有3所高校是首次闖進夏季甲子園，分別是長野縣飯山高校、愛知縣譽高校，及宮崎縣富島高校。

日本放送協會（NHK）報導，開幕式日本時間上午9時在兵庫縣西宮市甲子園球場舉行，各高校球員依序進場。由於天氣炎熱，主辦單位跟去年一樣設置球員飲水時間，可看到球員等人在站定位後都拿出水瓶喝水。

為對抗暑氣，主辦單位今年在球場內增設28台冷氣，也在球場入口等處設置電風扇及噴霧機。

開幕儀式最後進行球員宣誓，由來自愛知縣的譽高校隊長林山侑樹代表。

林山說，他們迎接了令和這樣一個新時代的到來，夏季甲子園也一樣，越過了重重困難，拜許多偉大的前輩們之賜，才能開啟第101屆的夏季甲子園大會。

他說，他們接下這樣重要的棒子，一定要讓這場大會成為永難忘懷的大會。

日本每年8月舉行的夏季甲子園，賽制採單淘汰，參賽隊伍由日本各地方預賽冠軍代表出賽，47個都道府縣中，除了學校較多的北海道（分為南北海道及北北海道兩區）與東京都（分為東東京及西東京兩區）各有兩校名額，其他府縣都僅有一校可出賽，總計有49校參與盛會。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080806

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