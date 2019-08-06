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首頁 / 運動

李晨薰好投羅浩晨雙響 小馬青棒完成2連霸

最新更新：2019/08/06 14:11
2019年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，中華隊冠軍戰與波多黎各隊交手，中華隊投打發揮，以10比0，5局拿勝，完成二連霸。（教育部體育署提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月6日
2019年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，中華隊冠軍戰與波多黎各隊交手，中華隊投打發揮，以10比0，5局拿勝，完成二連霸。（教育部體育署提供）中央社記者謝靜雯傳真　108年8月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）2019年小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽，中華隊冠軍戰與波多黎各隊交手，中華隊投打發揮，李晨薰先發5局飆8K，好投壓制，羅浩晨雙響砲，率隊以10比0，5局拿勝，完成二連霸。

小馬青棒此次由桃園市平鎮高中取得中華代表權，比賽於美國德州拉雷多舉行，中華隊連拿3勝、晉級冠軍戰，今天冠軍戰與波多黎各交手，中華隊派出陣中具有150公里火球的李晨薰先發。

李晨薰今天投5局，僅在首局被敲出1支安打，接著越投越穩，總計投出8次三振、無失分，有效壓制對手打線。

中華隊開賽就有攻勢，首局靠著保送、短打推進、滾地球先馳得點，2局靠著安打、失誤、羅浩晨敲出2分砲，拉開領先差距。

中華隊4局1人出局後黃兆維、李孟哲接連敲安，羅浩晨敲出個人單場第2轟，3分砲幫助球隊打出氣勢，中華隊再靠著接連安打、保送添分，單局敲出7支安打，打了11人次、攻下6分大局、奠定勝基，5局再靠著顏國晉適時安打，送回全隊第10分。

中華青棒隊、少棒隊今天都順利奪冠，接下來小馬青少棒隊賽事將於9日在美國賓州華盛頓舉行，小馬青少棒此次由台北市長安國中取得中華代表權，力拚小馬聯盟「三冠王」二連霸。（編輯：屈享平）1080806

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