夏季甲子園 智辯和歌山強攻擊潰米子東

（中央社東京8日綜合外電報導）日本夏季甲子園正進行第3天賽事，以打線強悍聞名的智辯學園和歌山高校今天投打俱佳，8比1擊敗米子東高校，睽違2年再度在夏季甲子園奪下首戰勝利進入32強。

來自和歌山縣的智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）是傳統強打名校，2000年稱霸夏季甲子園時，全隊共敲出11支全壘打及100支安打，到現在仍是夏季甲子園的紀錄；春季甲子園單場比賽敲出24支安打紀錄，也是他們2000年所創。

日本放送協會（NHK）報導，日本高中棒球傳統強權智辯和歌山今天迎戰來自鳥取縣的米子東高校，後攻的智辯和歌山到6局上仍跟米子東1比1僵持不下，但6局下6棒東妻純平揮出適時安打，讓智辯和歌山以3比1超前；接著在7局下再以4支安打得3分，拉開比分。

智辯和歌山先發投手池田陽佑主投8局，被敲出7支安打、一次四壞球保送，投出6次三振，讓對手出現3次雙殺，僅失一分，表現不俗。

智辯和歌山監督中谷仁在去年夏季甲子園結束後到任，今天這場勝利是中谷領軍的夏季甲子園首勝。

中谷說，接下來的比賽也要用挑戰者的心情，一場一場好好地打下去。

王牌投手池田陽佑說，夏季甲子園首戰雖然有點緊張，但很開心自己的投球表現還不錯，在全日本強校聚集的夏季甲子園，他會繃緊神經應戰。

日本朝日新聞報導，米子東的王牌投手森下祐樹，面對智辯和歌山的強打打線，前5局只掉一分，可惜第6局遭遇亂流失3分被換下場。森下今天主投5又2/3局，投出5次三振，但被敲7安並送出4次保送，總計失4分。

森下賽後苦笑說，不愧是智辯和歌山，但即使如此也無悔奮戰至今，希望學弟們要超越自己。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）6日開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1080808