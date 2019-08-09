甲子園不忘京阿尼 立命館宇治將吹奏動畫名曲

（中央社東京9日綜合外電報導）日本「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）日前遭縱火，與京阿尼總公司同樣在宇治市的立命館宇治高校管樂隊，決定將在甲子園球場吹響京阿尼知名動畫主題曲，希望鼓舞京阿尼。

日本時間7月18日上午10時30分左右，位於京都市伏見區的日本動畫製作公司「京都動畫」工作室遭歹徒闖入縱火，火勢延燒近20小時釀35死。

日本朝日新聞報導，立命館宇治7月28日拿下地方預賽京都大會冠軍，代表京都出戰今年夏季甲子園盛會，8月7日首戰告捷，依目前賽程安排，將在13日的32強賽事中對決石川縣星稜高校。

立命館宇治棒球隊7日首戰時，管樂隊公演無法到甲子園球場，不過因為棒球隊順利打進32強，管樂隊將到球場為棒球隊加油。

立命館宇治管樂隊為了鼓舞京阿尼，13日將在阪神甲子園球場吹奏京阿尼人氣動畫「吹響吧！上低音號」主題曲DREAM SOLISTER。由於這部動畫設定場景包含宇治市內實際場景，讓地方人士備感親切，立命館宇治管樂隊不少成員都是京阿尼粉絲。

擔任立命館宇治管樂隊顧問的深江雅彥說，因為學生推薦才開始看這部動畫，「等我發覺到時已經沉迷了」。

立命館宇治在確定打進夏季甲子園後收到地方人士建議，「如果能在甲子園球場演奏京阿尼相關曲目，一定會有所鼓舞。」

立命館宇治管樂隊雖然面臨公演，但約60名成員都同意「吹響上低音號」。

管樂隊昨天加緊練習，高三隊長谷千嘉說，這是一部以宇治作為舞台，令人感到十分親近的動畫作品，「就算只有一點點，我們也想要鼓勵京阿尼。」

高三指揮新井智葉說，他們只能用音樂來聲援京阿尼，如果能用明亮曲風讓大家變得開朗，那就太好了。

吹奏小號的小南晃太朗說，希望京阿尼可以繼續創作出有自己風格的作品，在為京阿尼加油的同時，也希望棒球隊打出好成績。

京阿尼總公司位於宇治市，「吹響吧！上低音號」主角是虛構的北宇治高校管樂隊成員，立命館宇治管樂隊希望能為鼓舞京阿尼及宇治出一分力，所以當天將抱著這樣的心情吹奏。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）6日開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080809