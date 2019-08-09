美國神射手艾里森 射破南韓障礙寫世界紀錄

美國射箭名將艾里森，在2019利馬泛美運動會反曲弓男子個人資格賽飆出702分，成為新科世界紀錄保持人。（圖取自facebook.com/Ellisonarcherypowercouple）

（中央社記者龍柏安台北9日電）美國射箭名將艾里森，在2019利馬泛美運動會反曲弓男子個人資格賽飆出702分，打破由南韓名將金優鎮所保有的700分世界紀錄，成為新科世界紀錄保持人。

根據國際射箭總會報導，艾里森（Brady Ellison）在秘魯首都利馬舉行的2019泛美運動會，反曲弓男子70公尺雙局資格賽中，成為繼金優鎮之後，男子反曲弓700分俱樂部的第2人。

「這對我來說意義重大。」艾里森受訪時坦言，今年賽季他的狀況始終維持在高點，且在練習時也多次射破700分大關，他甚至透露：「比賽前一天練習時，我還射出了708分。」

當艾里森踏進比賽場地，感覺到風勢並不明顯，他就知道：「我的機會來了。」並坦言自己的狀況不錯，加上老天爺也幫忙，「這一切都很棒，我終於做到了（打破世界紀錄）」。

最後6支箭，艾里森必須射出57分以上才能打破紀錄，結果他以幾乎完美的58分，成功寫下新紀錄，談到最後的心情，他淡淡地說：「就是專注每一次發射、保持前肩的穩定，重複這過去我一整年都在做的事」。

攤開男子反曲弓70公尺雙局世界紀錄，清一色都是南韓天下，南韓「盲箭客」林東賢在2004雅典奧運締造687分的世界紀錄，接下來也一路推升，2012倫敦奧運再把紀錄推進至699分。

上屆里約奧運，同樣來自南韓的金優鎮，則在資格賽飄出700分，成為全球首名突破700分大關的神射手。（編輯：張芷瑄）1080809