甲子園仙台育英狂取20分 習志野逆轉勝沖繩尚學

（中央社東京9日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進入第4天賽程，仙台育英高校打線面對飯山高校投手，狂敲24安得20分，飯山僅得一分落敗。習志野高校展現堅強韌性，在延長賽以一分之差氣走沖繩尚學高校。

宮城縣仙台育英與千葉縣習志野獲勝後，都進入32強賽事。

日本朝日新聞報導，先攻的長野縣飯山高校今天動用3名投手，仍壓制不住對手狂暴打線，總共丟掉20分；飯山雖然在3局上先下一城，得到一分，但仙台育英打者局局有安打，從3局下得4分開始取得領先，5局下的大局更狂得10分。

由於雙方差距太大，飯山隊長大川陸說，在痛苦的時候只要看著外野席上的加油團，就能感到平靜，「心裡一直想著希望對手出局，卻讓自己感到焦慮」。

飯山監督吉池拓彌說，他們以在甲子園奪勝作為目標，但確實感受到困難之處，「完全被對手的力量壓倒」。

飯山是首度闖進夏季甲子園的學校之一，另兩所分別是愛知縣的譽高校及宮崎縣的富島高校，可惜是這3校的夏天都已提前結束，無緣晉級32強。

另一場精采賽事是由習志野對決沖繩縣沖繩尚學。先攻的習志野在2局上先以一分取得領先，4局上再添一分，以2比0領先沖繩尚學；但4局下沖繩尚學一口氣追回3分，反以3比2超前。

雙方在5局及6局分別各下一城，沖繩尚學被追平後再度領先，直到習志野在9局上追回重要的追平分，讓比賽進入延長賽。

習志野是今年春季甲子園亞軍隊伍，實力堅強，今天也發揮堅強韌性，在10局上拿下重要的超前分，而沖繩尚學10局下無力回天，就讓習志野成功「逆轉勝」。

而岩手縣花卷東高校對戰德島縣鳴門高校的比賽，日本產經新聞報導，鳴門靠著8支犧牲打以10比4擊敗花卷東，挺進32強。

鳴門投手西野知輝完投9局，被敲出10支安打、送出5次保送，拿下8次三振；花卷東全場動用4名投手，總共被敲10支安打、送出9次四壞。

值得一提的是，日本放送協會（NHK）報導，西野知輝今天以154球完投勝，也是本屆夏季甲子園49所學校中，唯一一個從地方預賽就場場主投的「王牌」；就算狀況不好，也謹記監督森脇稔說的「正是因為處於逆境才要笑」，用笑容來改變逆境。

今年夏季甲子園不少球隊風格都是強打取向，在這種情況下，森脇稔說，「我們的風格是跟時代逆著走」。

鳴門在今年春天以來的練習賽，犧牲觸擊多以失敗作收，森脇以「能確實犧牲觸擊才能成為好的球隊」要求球員改變意識，進而付諸行動。

鳴門在地方預賽的德島大會時，雖然全隊打擊率2成89並不突出，但5場比賽就敲出20支犧牲打。

鳴門隊長塩唐松宏將說，要出現連續安打不容易，犧牲觸擊跟取得四壞球保送就變得很重要。

無緣晉級的花卷東投手野中大輔，在9局上球隊以3比9落後時登板救援，野中說，由於比分差距大，所以心裡想著要如何阻止對手繼續得分來投球。

花卷東在岩手縣大會擊敗大船渡高校，讓大船渡王牌投手「令和怪物」佐佐木朗希無法前進甲子園，而野中跟佐佐木是國中戰友，野中說，「因為朗希無法來這裡，所以想連朗希的份一起投；但沒想到投得這麼丟人，對大船渡的球員感到很抱歉」。

第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）6日開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080809