夏季甲子園 作新學院關鍵盜壘5比3擊退筑陽學園

（中央社東京11日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行32強賽事，作新學院高校延長賽兩次關鍵盜壘成功，以5比3擊退筑陽學園；強攻型的中京學院大學附屬中京高校也以4比3，逆轉勝南北海道北照高校。

日本放送協會（NHK）報導，第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）第6天賽程首場比賽，由櫪木縣作新學院與福岡縣筑陽學園上演精采賽事，作新學院在延長賽的10局上先馳得點，並守住戰果，搶進16強賽事。

先攻的作新學院雖然以一路領先到9局上，但筑陽學園在9局下展現堅強韌性拿下2分，雙方戰成3比3平成，比賽進入延長賽。

不過，作新學院積極搶攻，10局上先上場打擊的福田真夢敲出安打上到一壘，之後以驚人速度先盜上二壘，接著再伺機盜上三壘；作新學院打者中島義明敲出適時安打，把福田送回本壘拿下超前分。

作新學院監督小針崇宏說，他一直以球員能自己「呼吸」的棒球作為目標，不待監督下指示，球員自己要思考如何行動；而今天，福田就做到小針的要求。

福田靠安打上壘後，小針並沒有下達盜壘指示，有一雙快腿的福田想到小針說的「你覺得能盜就盜，你自己判斷」，在投手投出第一球後突然起身盜向二壘。

小針看到成功上到二壘的福田後，下達「打帶跑」指示。雖然打者被三振，但福田還是靠著優異起跑時機順利盜上三壘，形成一人出局但三壘上有跑者的有利局面。而福田兩次關鍵盜壘成功，也奠下勝利基礎。

筑陽學園是時隔16年再度闖進夏季甲子園，雖然在9局下靠著3支連續安打追平，燃起勝利希望，可惜最後無力回天飲恨吞敗。

另一場32強賽事，岐阜縣中京學院大學附屬中京高校（簡稱中京學院大中京）以4比3逆轉勝南北海道北照高校，成功進軍16強。

日本報知體育報導，中京學院大中京在7局下進攻時還以0比1落後，但從上場打者元謙太敲出安打後，申原愛斗、小田康一郎等人總計敲出4支適時安打，這局就靠著5支安打得4分逆轉。

雖然北照也在8局上及9局上各追回一分，但仍無力逆轉戰局，最終以3比4敗給中京學院大中京。

日媒Sponichi Annex報導，中京學院大中京在地方預賽的6場比賽中，有4場安打達兩位數，且到4強賽的5場比賽都以大比分提前結束比賽，是一支相當具攻擊力的球隊。

不過，中京學院大中京今天到6局打完只有4支安打，且一分未得。

中京學院大中京打線在7局下終於甦醒，一人出局一人在壘的情況下，申原愛斗的適時二壘安打讓隊友跑回重要的追平分。

同為32強賽事，由神奈川縣東海大學附屬相模高校（簡稱東海大相模）以6比1擊退滋賀縣近江高校，闖進16強。日本產經新聞報導，東海大相模先發投手是背號6號的遠藤成，今天主投8局僅被敲出兩安失一分。

遠藤在高中生涯至今共敲出45支全壘打，擁有長打能力，在地方預賽展現「二刀流」實力。

遠藤今天不僅投得好，打擊方面也交出兩安一盜壘的成績。他自評「今天表現大概70分」，會再自我反省希望有助於下場比賽表現。

第101屆夏季甲子園6日開幕，49所各地方代表高校展開為期16天（含2天休兵日）的賽事；如果賽程一切順利，冠軍賽預計21日舉行。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080811