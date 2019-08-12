夏季甲子園 9棒打者亮眼表現助宇部鴻城晉級

（中央社東京12日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行第7天賽事，宇部鴻城高校以7比3擊敗宇和島東高校。宇部鴻城9棒打者河村勇飛從「貧打」變「強打」，讓監督大吃一驚，也助球隊順利晉級。

日本放送協會（NHK）報導，第101屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）正進行第7天賽事，上午首場比賽先攻的山口縣宇部鴻城高校靠著全隊15支安打，及投打俱佳的投手岡田佑斗的全壘打，以7比3擊退愛媛縣宇和島東高校，闖進16強賽事。

宇部鴻城今天表現突出的選手，除了岡田與敲出4安的6棒打者池村健太郎，還有在地方預賽表現不佳的9棒打者河村勇飛，連監督尾崎公彦都不禁感到吃驚地說，「這就是棒球讓人搞不懂的地方」。

尾崎在地方預賽時面對得分機會時，常用代打取代河村上場，讓河村在6場地方預賽中僅站上打擊圈11次。河村當時說，真的打不到球也是沒辦法的事，但常覺得懊悔。

在球隊確定闖進夏季甲子園後，河村抱著希望在甲子園多打一會兒的想法，開始自主強化打擊。

每天球隊練習結束，河村回到家後持續練習揮棒，每天揮棒逾500次，比過去增加一倍以上的練習量。

昨天的賽前練習上，河村在打擊練習時確實感受到揮棒的球感，「只想盡情揮棒，但狀況逐漸變好」。

河村在今天對戰宇和島東的比賽中，首個打席出現在2局上，當時是兩人出局但一二壘有跑者，雙方比數都掛零，但宇部鴻城的跑者已站上得點圈。

面對這樣的得分好機會，尾崎心想無論如何都要先拿下領先分，所以想更換代打。

不過，比賽才剛開始，不論多麼積極的尾崎，最終也沒有做出更換代打的決定。

沒想到河村打擊並未讓尾崎失望，就在球數來到兩壞球，河村瞄準投手的第3顆球往左邊打，敲出了一支帶有領先打點的二壘安打。

河村的安打敲出了宇部鴻城隊友在休息區的士氣，「勇飛都能敲出安打，我們也可以」。河村在接下來的打席也擊出安打，整場比賽5打數繳出3安打3打點的好成績；宇部鴻城全隊總計敲出15安得7分。

尾崎對河村今天的表現大吃一驚說：「沒想到這麼活躍，這就是棒球讓人搞不懂的地方。」（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080812