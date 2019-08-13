小馬青少棒中華隊兩戰共敲6轟 拿下2連勝

（中央社記者謝靜雯台北13日電）小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，中華隊今天與地主區俄亥俄州揚斯敦隊交手，中華隊展現火力，白振安、曾譯威、楊子濬開轟，終場以8比1拿下2連勝，目前2場比賽總計敲6轟。

2019年小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，中華隊由台北市長安國中取得代表權組隊參賽，中華隊首戰與波多黎各交手，楊子濬、徐紹予、白振安開轟，順利拿勝，今天與俄亥俄州揚斯敦隊交手，火力不減。

中華隊首局就有攻勢，靠著安打、盜壘、對方守備失誤、高飛犧牲打先馳得點，白振安連兩場比賽開轟，陽春砲幫助球隊取得2比0領先。

俄亥俄州揚斯敦隊2局有攻勢，靠著接連3支安打追回1分，中華隊投手群及時回穩，沒有再多掉分數。

中華隊3局再起攻勢，曾譯威陽春砲拿下第3分，再靠著失誤上壘，對方投手接連3次暴投跑回第4分；中華隊6局1人出局後，楊宇承敲出安打，再靠著保送、李斯特安打、失誤、暴投、單局再添2分、拉開領先差距。

中華隊7局曾譯威選到保送上壘，再靠著盜壘、投手犯規、滾地球跑回團隊第7分，楊子濬開轟，幫助球隊將領先拉大至8比1、順利拿下勝利。（編輯：屈享平）1080813