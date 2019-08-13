更多編輯台推薦新聞：
圖輯／停飛結束 香港機場恢復作業
兩岸

圖輯／停飛結束 香港機場恢復作業

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台
國際

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

小馬青少棒中華隊兩戰共敲6轟 拿下2連勝

最新更新：2019/08/13 13:15

（中央社記者謝靜雯台北13日電）小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，中華隊今天與地主區俄亥俄州揚斯敦隊交手，中華隊展現火力，白振安、曾譯威、楊子濬開轟，終場以8比1拿下2連勝，目前2場比賽總計敲6轟。

2019年小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽在美國賓州華盛頓舉行，中華隊由台北市長安國中取得代表權組隊參賽，中華隊首戰與波多黎各交手，楊子濬、徐紹予、白振安開轟，順利拿勝，今天與俄亥俄州揚斯敦隊交手，火力不減。

中華隊首局就有攻勢，靠著安打、盜壘、對方守備失誤、高飛犧牲打先馳得點，白振安連兩場比賽開轟，陽春砲幫助球隊取得2比0領先。

俄亥俄州揚斯敦隊2局有攻勢，靠著接連3支安打追回1分，中華隊投手群及時回穩，沒有再多掉分數。

中華隊3局再起攻勢，曾譯威陽春砲拿下第3分，再靠著失誤上壘，對方投手接連3次暴投跑回第4分；中華隊6局1人出局後，楊宇承敲出安打，再靠著保送、李斯特安打、失誤、暴投、單局再添2分、拉開領先差距。

中華隊7局曾譯威選到保送上壘，再靠著盜壘、投手犯規、滾地球跑回團隊第7分，楊子濬開轟，幫助球隊將領先拉大至8比1、順利拿下勝利。（編輯：屈享平）1080813

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報