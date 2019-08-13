夏季甲子園 智辯和歌山單局3轟狂得7分晉級

（中央社東京13日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行第8天賽事，智辯和歌山在出戰明德義塾的前6局一分未得，以0比1落後；但7局上戲劇性打線爆發，單局3轟及連續安打狂下7分，最終以7比1逆轉勝晉級16強。

來自和歌山縣的智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）是傳統強打名校，2000年稱霸夏季甲子園時，全隊共敲出11支全壘打及100支安打，到現在仍是夏季甲子園的紀錄；春季甲子園單場比賽敲出24支安打紀錄，也是他們2000年所創。

日本放送協會（NHK）報導，單局3轟的紀錄首見於2008年智辯和歌山對戰北北海道駒大岩見澤高校，智辯和歌山今天又用單局3轟平了自己所創紀錄。

智辯和歌山今天對戰高知縣明德義塾高校，到前6局打完後，後攻的明德義塾還以1比0領先智辯和歌山；但沒想到7局上是極富戲劇性的半局。

智辯和歌山強打打線開始爆發，8棒打者、投手池田陽佑敲出二壘安打上到二壘，9棒打者綾原創太因為一壘手失誤上到一壘，池田陽佑推進到三壘。

接下來上場的1棒打者黑川史陽敲出適時安打，讓池田回到本壘拿下追平分，此時一二壘上都有跑者；接著2棒打者細川凌平上場開轟敲出3分砲，以4比1逆轉領先明德義塾。

沒想到智辯和歌山在這個半局攻勢還沒結束，5棒打者根來壘也開轟，敲出2分砲；接著上場的6棒打者東妻純平再補一支陽春砲，智辯和歌山在這個半局就狂下7分。

明德義塾投手新地智也投了6局好球，沒想到第7局被打爆，總計主投6又2/3局被敲12支安打退場。

智辯和歌山最後以7比1擊敗明德義塾，時隔8年再度闖進16強。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1080813