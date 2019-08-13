陳國維掌台銀教頭 以信任營造團隊凝聚力

台灣銀行在超級籃球聯賽（SBL）例行賽戰績連續3季墊底，上季例行賽結束後改由體能教練陳國維（中）接掌總教練，本週他帶隊參加DLIVE夏季籃球聯賽，首戰以93比68大勝。中央社記者黃巧雯攝 108年8月13日

（中央社記者黃巧雯新北13日電）為打造團隊凝聚力，新任超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行總教練陳國維今天喊話，要打破明星球員光環，練球認真的球員就有機會上場，還希望建立與球員間彼此的「信任」。

DLIVE夏季籃球聯賽今天起至18日一連6天在板橋體育館舉行，海內外共有8支球隊參賽，包含台灣銀行、裕隆納智捷與桃園璞園等3支SBL球隊。

台灣銀行在SBL例行賽戰績連續3季墊底，上季例行賽結束後教練團異動，由體能教練陳國維接掌總教練兵符，本週帶隊參加DLIVE夏季籃球聯賽，接掌台銀處女秀，今天首戰以93比68大勝Footer。

陣中除了陳順詳因受傷休兵外，為避免球員疲勞，陳國維也讓剛結束瓊斯盃中華隊賽事的張博勝、陳昱瑞等人休息，多一點時間調整。

對於台銀季後補進王泰傑、林柏偉等人，陳國維表示，教練團秉持著公平原則，告知所有球員，球隊不會有明星球員光環，練球認真且達到教練團要求的球員，狀況好就有機會上場。

儘管戰績會有壓力，但陳國維認為，「要營造好的團隊，會比營造明星球員都在打單打還要重要」。

陳國維指著自己衣服上Trust的LOGO，他透露在接掌台銀兵符後告訴球員，「他們要信任教練，我們也信任他們，我們一起信任公司」，希望營造團隊凝聚力。

面對SBL新球季預計維持雙洋將制度，但2名洋將加總後的身高上限，由上季的405公分，減至400公分，陳國維透露，傾向找一大一小洋將，正在積極尋找中，目前大洋將已有鎖定對象，還在洽談合約中。

由於每隊2名洋將每月薪資上限，聯盟有意由原先的3萬美元（約新台幣95.3萬）縮減至2萬美元（約新台幣63.5萬元），陳國維表示，上週開會與裕隆、璞園都希望洋將能比照去年薪資水準，在向公司回報開會結果後，公司也希望不要一次調降1萬美元。（編輯：方沛清）1080813