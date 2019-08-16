中華隊小馬聯盟奪冠 學生笑稱最想睡一覺

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長安國中、大理高中國中部及重慶國中學生代表台灣參加小馬聯盟青少棒世界賽，成功蟬聯「三冠王」二連霸，學生笑說，回家後最想做的第一件事是「好好睡個覺」。

小馬聯盟青少棒賽此次在美國賓州華盛頓舉行，中華隊連拿3勝晉級冠軍戰，今天冠軍戰與美北區代表密西根州貝縣隊交手，中華隊投打都有發揮。

總教練陳逸松說，之前對上地主區俄亥俄州揚斯頓時，剛開始落後，直到第6局平手、第7局打出全壘打逆轉，令學生們士氣大振，氣勢一路延續到冠軍戰，最終以9比1擊敗美北區密西根州貝縣奪冠。

他說，幾位選手算是長打型，球員每個人都全力以赴，面對身材高大的對手，中華隊的基本工做得不錯，算是優勢。

長安國中劉俊緯說，得到冠軍非常開心，是所有人的努力得到收穫，但中華隊的速度、高的戰術執行率，都是優勢。

楊子濬說，有針對速度進行練習，而台灣選手的細膩度比美國好，也是贏的關鍵。

2人雙雙表示，得到冠軍很開心，回到家後最想做的第一件事情就是「好好睡個覺」，楊子濬說，會想跟學弟說，「好好拚一次，學長來過美國，美國真的很好玩。」（編輯：張銘坤）1080816