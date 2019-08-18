夏季甲子園 明石商業和中京學院大中京首闖4強

明石商業高校18日以7比6力克青森縣八戶學院光星高校，是隊史首度闖進夏季甲子園4強賽。（共同社提供）

（中央社東京18日綜合外電報導）日本夏季甲子園今天進行八強賽事，明石商業高校因為對手暴投跑回關鍵分、中京學院大中京高校靠滿貫砲逆轉戰局，分別擊敗對手，各自創下隊史首度闖進4強紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，兵庫縣明石商業高校今天以7比6力克青森縣八戶學院光星高校，是隊史首度闖進夏季甲子園4強賽。

明石商業今天在1局上就靠著4棒打者安藤碧的適時安打及強迫取分，先搶下3分；安藤在2局上又轟出一支3分砲，讓明石商業以6比1大幅領先。

雖然八戶學院光星打線狀況也不錯，追到6局下以6比6平成，但關鍵得分出現在8局上，明石商業在二人出局三壘有人的情況下，八戶學院光星投手出現致命暴投，讓明石商業跑回領先分，奠下勝利基礎。

明石商業7局登板救援的王牌投手中森俊介未讓八戶學院光星再得分，終場就以7比6險勝八戶學院光星。

中森回憶說，去年夏季甲子園因為他的投球導致球隊輸球，所以今天是抱著絕對不能再被得分的心情登板救援。

明石商業監督狹間善德說，球員實在是打得太好了，雖然也有辛苦的時候，但大家都展現了不到最後絕不輕言放棄的奮戰精神。

八戶學院光星隊長武岡龍世說，隊友們彼此打氣要奮戰到底，少失誤多取分，但沒想到還是出現令人悔恨的結果。

武岡在這場比賽的9局下站上最後一個打席前，隊友跟他說只剩他可以打擊了，「沒能打出去很抱歉」。

八戶學院光星監督仲井宗基說，雖然有機會但最後沒能贏球，「想到身為監督有沒有可以為球員們做的事，結果只留下悔恨」。

仲井說，雖然沒算到會丟6分，但因為隊上沒有一人就能獨挑大樑的投手，所以3位投手合力的表現已非常盡力了。

中京學院大學附屬中京高校靠著8局下的滿貫砲，以6比3逆轉作新學院高校，隊史上首度闖進夏季甲子園4強。（共同社提供）

另一場八強賽事由岐阜縣中京學院大學附屬中京高校（簡稱中京學院大中京）對戰櫪木縣作新學院高校，中京學院大中京最後靠著8局下的滿貫砲，以6比3逆轉作新學院，也是隊史上首度闖進4強。

作新學院在1局上先搶下3分，一路領先到7局上；但7局下中京學院大中京靠著兩支適時安打追到只落後一分，8局下靠著對手投出連續3個四壞球攻占滿壘，接著上場的中京學院大中京7棒打者元謙太，轟出一支逆轉的滿貫砲，讓中京學院大中京從2比3落後變成6比3領先。

中京學院大中京投手群也成功壓制作新學院打線，讓作新學院只得3分。

轟出逆轉滿貫砲的高二生元謙太說，在進入打擊區前，高三學長跟他說「你可以打出去的」，所以讓他心情放鬆不少，「這是學長讓我轟出去的全壘打」。

元謙太今天投球表現也不錯，投4局多未讓對手得到一分。

中京學院大中京監督橋本哲也說，今天的成績是全員團結一致的結果，不管是球員還是在觀眾席上加油的人，他感謝球員們奮戰到底。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080818