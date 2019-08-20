更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》英駐港領事館職員赴中失聯兩週 北京證實遭行政拘留
首頁 / 運動

白馭珀羽球世錦賽晉級32強 下一戰強碰辛度

最新更新：2019/08/20 21:24

（中央社記者黃巧雯台北20日綜合報導）台灣羽球女單好手白馭珀今天在2019年世界羽球錦標賽，以21比18、21比17擊退保加利亞選手塞奇妮，闖進32強，下一戰將強碰印度羽球一姐辛度。

世界排名第45的白馭珀今年7月剛在BWF世界羽球巡迴賽超級100系列俄羅斯羽球公開賽，勇奪相隔3年多以來的冠軍。

白馭珀曾在2015年世錦賽闖進16強，去年首輪就遭到淘汰，今年第4度挑戰世錦賽，今天首戰對戰世界排名第62的保加利亞選手塞奇妮（Linda Zetchiri），雙方唯一一次交手得追溯到2011年，白馭珀當時以直落二吞敗。

這次世錦賽雙方首局互有領先，一路纏鬥至18比18，白馭珀關鍵時刻連拿3分，以21比18先下一城。

第2局戰況同樣膠著，白馭珀在17比16領先情況下，沉穩應對，拉出4比1攻勢，以21比17收下32強門票。

白馭珀下一戰將遭遇到世界排名第5、印度羽球一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），也是台灣一姐戴資穎這次爭冠路上的勁敵之一，但白馭珀過去2度對決辛度，都以直落二吞敗。

白馭珀這次與戴資穎在女單賽事各自奮戰，尋求世錦賽首冠的戴資穎，為大會第2種子，首輪輪空，明天32強賽將披掛上陣，出戰印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani），過去兩人未曾有交手紀錄，闖進次輪的台灣一哥周天成也將出賽，一同爭取16強門票。（編輯：張芷瑄）1080820

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報