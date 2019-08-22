詹詠然詹皓晴錯失賽末點 紐約網球公開賽4強止步

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣網壇雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在紐約網球公開賽女雙4強，決勝盤錯失一個賽末點，最終以1比2惜敗克羅埃西亞女將尤拉克與西班牙的桑琪士，無緣決賽。

紐約網球公開賽是網壇4大賽最後一戰、美國網球公開賽前最後一場暖身賽，詹詠然與詹皓晴姊妹合拍，一路過關斬將挺進4強，可惜兩人今天先盛後衰，受阻於克羅埃西亞女將尤拉克（Darija Jurak）與西班牙的桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）球拍下。

詹家姊妹今天迅速進入比賽狀況，開賽就連下4局，早早取得4比0優勢，第5局兩人發球局雖遭對手攻破，不過回頭很快回穩又連下2局，先以6比1拿下首盤。

對手在次盤展開強力反撲，比賽陷入拉鋸，開賽雙方先以2比2打平，接著對手先保再破，取得4比2超前。

詹詠然和詹皓晴的「雙詹配」，在第7局還以顏色，無奈接下來自己的發球局又沒能守住，錯失扳平契機，連丟2局以3比6棄守，比賽來到決勝盤分勝負。

決勝盤超級搶10，雙方展開纏鬥，可惜「雙詹配」在6比3時沒能守住領先優勢，讓對手連拿5分後來居上，甚至還陷入7比9落後。

生死關頭，「雙詹配」奮起連拿3分，不僅化解2個賽末點危機，甚至以10比9超前取得「聽牌」機會，無奈姊妹倆雖距勝利只差最後一步，卻沒能跨出腳步，最後以10比12不敵對手，抱憾吞下敗仗。（編輯：張雅淨）1080822