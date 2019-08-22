春季甲子園曾被星稜完封 履正社復仇摘夏季冠軍

（中央社東京22日綜合外電報導）日本大阪府履正社高校今天擊敗石川縣星稜高校，奪下令和首次夏季甲子園冠軍。履正社打者曾在春季甲子園被星稜強投完封，經過辛苦練習，星稜強投意外幫助履正社打者成長茁壯。

第101屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行冠軍戰，履正社靠著3局上的關鍵3分砲及8局上的連續安打，終場以5比3擊敗星稜，拿下令和首次夏季甲子園冠軍，也是隊史首座冠軍。

日本朝日新聞報導，履正社4棒打者井上廣大轟出3分打點全壘打後，星稜當家先發投手奧川恭伸聽著擊球清脆聲音迴盪，站在投手丘上只能盯著球看，等到球出了全壘打牆才回過頭來。

對這支扭轉戰局的關鍵3分砲，奧川說，這一球失投了，「真是令人悔恨的一球」。

3局上星稜還以1比0領先，且履正社打者已兩人出局，結果奧川連續投出保送，讓兩名打者分占一、二壘，接著就是井上廣大站上打擊區。奧川投出的瞬間，捕手山瀨慎之助以為會照暗號投出外角偏低的球，結果被井上完美掌握到這顆偏高的滑球。

這是奧川在本屆夏季甲子園被敲出的第一支、也是唯一一支全壘打。

挨轟後的奧川表現也不如往常，儘管隊友在7局下得兩分追成平手，但8局上一上場又被履正社打者敲出4支安打丟兩分；奧川雖然完投9局，但被敲出11支安打、送出2次保送責失5分，並送出6次三振。

奧川能投出最快時速154公里的直球，控球能力也極佳，可惜無法率球隊奪下令和首次甲子園冠軍。他說，自己實力不足，雖然輸球讓人很後悔，但最後還是很慶幸能投出一場好的比賽。

奧川賽後向加油團所在的觀眾看台一鞠躬後，忍不住熱淚盈眶。

不過，回顧今年高中棒球選拔賽（春季甲子園）首輪賽事，當時的奧川在對戰履正社打者局局投出三振，全場共飆出17次三振並完封履正社，助星稜以3比0拿下勝利；時隔不到半年，履正社打者就成長到讓奧川吞下敗投。

星稜王牌投手、高三的奧川恭伸，名列有日本「高校四大天王」之稱的4名強投之一。（共同社提供）

日本放送協會（NHK）報導，履正社監督岡田龍生說，充分感受到履正社球員奮戰的精神，在春季甲子園輸給星稜後，球員們就以能從奧川這種等級的投手手中敲出安打持續練習，「真的很開心能有好的結果，奧川讓我們球隊成長很多」。

另外，一間在履正社附近營業的飲食店，10年前接受岡田委託為棒球隊球員們製作晚餐以來，幾乎每天都會為住在附近的履正社棒球隊成員準備500日圓（約新台幣147元）的晚餐。

這群選手都用「媽媽」來稱呼73歲的老闆娘直和子，而直和子今天下午也守在電視機前面觀看現場直播，為履正社選手們加油。

直和子看到這群球員奮戰到最後如願拿下隊史首冠後，也不禁眼淚盈眶，為這群選手獻上祝福。

她說，非常開心看到履正社的球員奪冠，也恭喜球員們，一直以來的辛苦都結成果實，「本來想說不要再當晚餐阿嬤了，但我想我也再多努力一段時間好了」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080822

日本夏季甲子園22日舉行冠軍戰，履正社高校拿下令和首次冠軍，也是隊史首座冠軍。（共同社提供）