甲子園轟出致勝3分砲 履正社打者從挫敗到成長

（中央社東京23日綜合外電報導）履正社昨天擊敗星稜奪夏季甲子園冠軍，4棒打者井上廣大致勝3分砲成關鍵；不過，幾個月前的井上完全打不到星稜強投奧川恭伸的球，從挫敗到成長，寫下今夏甲子園的成功篇章。

第101屆全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）昨天舉行冠軍戰，大阪府履正社高校靠著3局上的關鍵3分砲及8局上的連續安打，終場以5比3擊敗石川縣星稜高校，拿下令和首次夏季甲子園冠軍，也是隊史首座冠軍。

日本朝日新聞報導，高三的井上廣大回想第一次與奧川的投打對決，是在3月舉行的高中棒球選拔賽（春季甲子園）首輪賽事，他看到奧川時速破150公里的速球跟犀利變化的滑球，「很受衝擊，也很受挫」。井上當時4打數無安打還吞下2K，可說「完敗」。

在自己的棒球生涯中第一次感到無力，井上在春季甲子園後狀況變差，棒次被調整到第6棒，也想放棄一直想成為職棒球員的夢想，「變成討厭棒球」。

50歲的媽媽獨力撫養井上與弟弟，井上練完球回到家大概是晚上10時過後，就讀小學5年級的弟弟大多已入睡，但只要時間允許，井上都會跟弟弟聊棒球的事或一起練習揮棒。

看到弟弟快樂且天真揮棒的樣子，井上在旁邊看得羨慕，決定回到「快樂打球」的原點，也想成為讓弟弟感到自豪的哥哥。

星稜王牌投手、高三的奧川恭伸，名列有日本「高校四大天王」之稱的4名強投之一。（共同社提供）

「只要能打到奧川的球，就能成為日本第一」，井上每天練習時都這麼想；他延遲揮棒時機練習判斷壞球，隨時隨地都在思考怎麼打奧川投出的球。

井上在本屆夏季甲子園共敲出3支全壘打，能把全壘打球送給母親與弟弟感到十分開心，也算是多少對家人一直以來支持的回報。

日本日刊體育報導，令和年代首屆夏季甲子園王者的履正社棒球隊選手，今天以凱旋之姿返校。

學校裡面有參加夏季講座及社團活動約300名師生，在大門前歡迎由監督岡田龍生率領的棒球隊成員。

手持優勝旗的是高三隊長野口海音，他在從宿舍出發前還說，沒有奪冠的實際感覺，「但看到同學們開心的樣子，讓我確實感受到奪冠」。

履正社在春季甲子園對決星稜高校時，僅敲出3支安打、吞下17次三振「完敗」，但在昨天冠軍戰轟出致勝3分砲的井上廣大說，靠著全隊自己的力量做到，「是一個美好的夏天」。

但井上卻有一個小小的遺憾，因為他很喜歡主持高中棒球人氣節目「熱鬥甲子園」的主播，「結果沒能拍到合照」。

野口海音說，能成為日本第一非常開心；井上廣大說，大家帶著笑容來為他們加油，很開心能用好成績回報大家，「我們不會以甲子園奪冠而感到滿足，因為想持續棒球生涯，接下來也會繼續加油。」

而在獲得亞軍的星稜方面，日本報知體育報導，星稜雖然無法完成石川縣出身學校首度奪冠的創舉，但高三隊長、捕手山瀨慎之助說，雖然落敗時流淚，但能闖進冠軍戰也已足夠，「一路走到這裡可說接近奇蹟」。

山瀨說，雖然形式上無法成為日本第一，「但我有自信我們是最享受比賽的一群」。

山瀨在冠軍戰敲出3支安打，本屆夏季甲子園表現相當活躍，「不管自己有沒有敲安打，而是大家都微笑以對」，很開心大家都能樂在比賽中，「而且能出賽4次甲子園，也讓我有所成長」。

山瀨24日要和隊友奧川到U18日本代表隊集訓場地會合，兩人從小學4年級開始就是投捕搭檔，接下來要以世界冠軍作為目標。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1080823

日本夏季甲子園22日舉行冠軍戰，履正社高校拿下令和首次冠軍，也是隊史首座冠軍。（共同社提供）