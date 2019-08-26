U18預賽中華戰巴拿馬找突破口 日本投手不輸美

U18世界盃青棒賽開打倒數，中華隊預賽首戰與巴拿馬比賽是晉級關鍵，巴拿馬陣中有8名球員與美職簽約，總教練周宗志表示，會持續透過影片資料尋找突破口。圖為中華隊陣中狀況不錯的投手潘文輝。中央社記者謝靜雯攝 108年8月26日

（中央社記者謝靜雯台中26日電）U18世界盃青棒賽開打倒數，中華隊預賽首戰巴拿馬是晉級關鍵，巴拿馬陣中有8名與美職簽約球員，戰力不容小覷，中華隊尋找突破點；總教練周宗志則表示，日本投手不比美國差。

U18世界盃青棒賽將於8月30日在韓國釜山開打，中華隊預賽與巴拿馬、美國、日本、南非、西班牙同組，30日首戰與巴拿馬比賽須全力搶勝，確保能夠晉級到超級循環賽（複賽）。

中華隊在出發赴韓國前，24日起先在台中台體大棒球場與美國代表隊打4場交流賽，美國隊陣中有7名球員被大聯盟官網點名是明年美職選秀的高中潛力好手，力拚U18世界盃5連霸來勢洶洶。

交流賽前兩場比賽中華隊都吞下敗仗，周宗志表示，中華隊投手群狀況在掌握中，至於打擊要求、速球節奏和擊球內容，要在國內遇到均速這麼快的投手不容易，這個比賽對備戰世界盃有很大的幫助。

至於日本隊除了有最快球速163公里的佐佐木朗希，還有在剛結束的甲子園比賽表現突出、整體評價相當高的王牌投手奧川恭伸，周宗志表示，目前情蒐資料看來，「日本隊投手戰力不會比美國差。」

至於關鍵戰役對手巴拿馬資料較難掌握，陣中有8名球員與美職簽約，透過球探等許多管道搜集資料，周宗志表示，能夠與美國球隊簽約就代表有一定的實力，會持續透過影片資料尋找突破口。

情蒐訊息提供給球員，周宗志希望球員可以藉此設定攻擊策略，「輸贏就是第一場」，至於投手群安排，目前狀況最佳的投手陳柏毓、林昱珉、余謙、潘文輝，若有機會搶勝不排除首戰全押搶勝。（編輯：管中維）1080826