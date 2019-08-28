悍將簽5名新秀 第3輪林聖榮簽約金320萬

中職富邦悍將28日與新秀李建勳（左起）、林奕豪、姚冠瑋、葉國情、林聖榮等5人完成簽約，其中第3輪林聖榮簽約金新台幣320萬元。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職富邦悍將今天宣布，與新秀林聖榮、姚冠瑋、林奕豪、葉國情、李建勳等5名球員簽訂合約，其中第3輪林聖榮簽約金新台幣320萬元，僅剩戴云真與楊程皓因服役中尚未議定。

第3輪的右投林聖榮畢業於大里高中，青棒時期就可投出146公里速球，為球隊王牌投手。悍將以簽約金320萬元、附帶30萬元激勵獎金、一軍月薪7萬元的條件，與林聖榮達成共識。

第4輪捕手姚冠瑋出生於1996年01月11日，畢業於棒球名校文化大學，在業餘球隊崇越隼鷹待過一年。姚冠瑋以簽約金260萬元、一軍月薪7.5萬元的條件加入悍將。

畢業於穀保家商的外野手「小皮」林奕豪，為季中選秀第5輪，簽約金190萬元、一軍月薪7萬元；第7輪的右投葉國情畢業於花蓮體中，球團提供簽約金70萬元、附帶20萬元激勵獎金，一軍月薪7萬元。

第10輪選進的右投李建勳，畢業於高苑科技大學，曾在成棒時期演出完投完封勝紀錄，沒有簽約金，以30萬元激勵獎金、一軍月薪7.5萬元條件，為悍將效力。

姚冠瑋和林奕豪已體檢完，預計29日至二軍報到，林聖榮、葉國情及李建勳待體檢完後加入球隊。悍將球團表示，希望每個新秀不論順位、背景，都能盡快適應職棒生活，展現出最佳球技，努力提升自我實力，一起為球隊貢獻。

悍將本屆季中選秀選入10名新秀，首輪江國豪、第2輪朱益生與第9輪辛元旭已於日前完成簽約並向球隊報到，加上今天簽下的5人，僅剩第6輪戴云真與第8輪楊程皓等2名選手，因還在當兵，悍將會等他們退伍後再談合約。（編輯：張芷瑄）1080828