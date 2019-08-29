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味全龍32名新秀全簽 簽約金4200萬

最新更新：2019/08/29 15:11
中職第5隊味全龍29日宣布，季中選秀選進的32名球員全數簽下，簽約金上看新台幣4200萬元。（味全龍提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月29日
中職第5隊味全龍29日宣布，季中選秀選進的32名球員全數簽下，簽約金上看新台幣4200萬元。（味全龍提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年8月29日

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職第5隊味全龍今天宣布，已經簽下首輪徐若熙、第2輪李凱威及第3輪郭天信，其中徐若熙簽約金新台幣490萬元，季中選秀選進的32名球員全數簽下，簽約金上看4200萬元。

味全龍已於17日在斗六棒球場開訓，不過當時有4名還沒談好合約的新秀未參加，包含首輪徐若熙、第2輪李凱威、第3輪郭天信、第4輪吳俊杰。日前龍隊已簽下吳俊杰，包含今天公布的3人，季中選秀的32人都已簽下。

龍隊也公布前3輪選手的簽約金，除了公布過的狀元劉基鴻590萬元之外，第2指名徐若熙簽約金490萬元、第3指名李凱威450萬元、第4指名朱祥麟370萬元、第5指名曾傳昇330萬元、第6指名郭天信300萬元，6人簽約金合計2530萬，占整體6成。

領隊吳德威表示：「原先考量預算加上簽約截止日期（8月31日）接近，幾乎要放棄，但反而是創辦人魏應充鼓勵我，既然我們回來了，就是希望給這些打棒球的孩子一個機會。」

總教練葉君璋表示，相當開心球團能簽下徐若熙和李凱威等人，看好徐若熙未來能成為球隊先發投手。葉君璋也說：「李凱威兼具打擊和守備，相信有了他加入，將扮演好內野指揮官的角色，給予球隊更多幫助。」

新秀32人加上延攬的林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等6名選手，龍隊球員合計38人。葉君璋表示，已開始思考年底擴編選秀人選，至少4人，加上川崎宗則及其他洋將，球員人數可望達聯盟規定第2年所需的46人。（編輯：吳協昌）1080829

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