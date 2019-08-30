獅隊轟垮桃猿 蘇智傑24支全壘打位居第2

統一獅隊今天鄭鎧文、林祐樂及蘇智傑（圖）都開轟，以10比6擊退Lamigo桃猿，蘇智傑目前24發全壘打僅落後第一名朱育賢1支。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年8月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，獅隊鄭鎧文、林祐樂及蘇智傑都開轟，終場以10比6擊退桃猿，蘇智傑目前24發全壘打僅落後第一名朱育賢1支。

獅隊1局上就展開攻勢，林靖凱選到保送後，吳桀睿敲出二壘安打，帶有1分打點，接著蘇智傑獲保送，鄭鎧文再一棒轟出3分全壘打。

4局上林祐樂轟陽春全壘打後，游擊手林承飛發生失誤，楊家維敲1打點二壘安打，蘇智傑再敲2分砲，也是他本季第24轟，目前暫居聯盟第2，僅落後桃猿的朱育賢1支，還追平隊史本土選手單季最多轟，獅隊取得8分領先。

桃猿4局下林泓育敲陽春砲，5局下更是靠著林立轟出滿貫全壘打，追到僅剩3分落後。不過6局上獅隊再有攻勢，林祐樂、吳桀睿敲安打後，黃恩賜、蘇智傑也都敲安打，各帶有1分打點。

雖然7局下林立敲出1打點安打，桃猿再添1分，不過終場獅隊還是以10比6擊退桃猿，由於今天中信兄弟贏球，桃猿目前以2.5場勝差落後給兄弟，位居下半季第2名。（編輯：張佑之）1080830