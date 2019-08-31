陳晨威撞挫傷暫掛免戰牌 楊家維拉傷休2至3週

（中央社記者楊啟芳桃園31日電）Lamigo桃猿陳晨威昨天遭觸身球擊中右腳膝蓋下方，今天判定為撞挫傷，不過沒有傷到骨頭，預計這2天會休息；統一獅的楊家維則是在跑壘時拉傷右大腿，預計要休息2至3週。

獅隊與桃猿昨天進行4小時35分大戰，最終獅隊以10比6奪勝，不過雙方各出現一名傷兵。桃猿陳晨威7局下遭劉軒荅觸身球保送，擊中右腿膝蓋下方，雖然沒有第一時間退場，不過下一棒林立敲出安打，陳晨威上二壘後，就換上邱丹代跑。

陳晨威今天表示，「打中當下麻麻的，以為還可以跑，但跑到二壘發現真的不行了，週末這2場就沒辦法下場。」桃猿防護員指出，陳晨威為撞挫傷，在右小腿靠近膝蓋的部位，有點腫脹、緊繃，沒有傷到骨頭，只要消腫就沒有問題，這星期確定無法出賽。

陳晨威目前在一軍出賽87場，敲出107支安打，包含5發全壘打、11支三壘安打，打擊率3成，還跑出22次盜壘成功，位居第2名，落後中信兄弟王威晨3次。

獅隊的楊家維則是4局上敲二壘安打後，由於場地較鬆軟，繞過一壘時拉傷右大腿，獅隊總教練劉育辰今天表示，楊家維預計要休息2到3週，因此今天也下二軍，改拉陳重廷上一軍。（編輯：張芷瑄）1080831