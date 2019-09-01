朱育賢重拾笑容敲4安 桃猿擊退獅李茲奪14勝

中職Lamigo桃猿隊朱育賢（圖）1日與統一獅隊比賽，1局下敲出中外野方向全壘打，帶有3分打點。中央社記者張新偉攝 108年9月1日

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，朱育賢一掃低潮重拾笑容，單場敲出4支安打、包辦4分打點，幫助桃猿以11比3奪勝，先發李茲也奪第14勝，獨居勝投王。

桃猿1局下就靠著朱育賢轟出3分全壘打，先馳得點；3局下一、二壘有人時，朱育賢擊出安打，帶有1分打點，接著郭永維再敲1打點安打，桃猿取得5比1領先。

4局下林立獲保送後，陳俊秀敲二壘安打，帶有1分打點，接著林泓育敲出2分砲，朱育賢、郭嚴文再接連敲安打得1分，桃猿攻下4分大局。5局下陳俊秀轟出2分砲，終場桃猿就以11比3奪勝，避免系列戰被獅隊橫掃。

朱育賢此戰5打數敲4支安打獲得，包含1支二壘安打、1支3分全壘打，包辦4分打點，獲選為單場MVP，目前朱育賢已累積28支全壘打，領先第2名的蘇智傑4支。

前陣子朱育賢遇到低潮，連總教練洪一中也說：「前陣子他有點太急，原本笑容不見了，很少看到他的表情有憂愁，也鼓勵他不要強求全壘打，這是自然產生的，這2天打很好也替他高興。」

朱育賢表示：「前陣子一度迷失方向，還是要用正面態度面對比賽，開心面對每次打擊，今天有做到很開心。」對於洪總所說的「失去笑容」，朱育賢則說，之前把自己的優點隱藏住了，也是要去學習的地方，像林泓育、郭嚴文不管表現好壞，都會微笑以對。

桃猿先發投手李茲主投5局，被敲6支安打，投2次保送、5次三振，失3分，拿下本季第14勝，仍獨居勝投王，領先隊友尼克斯及王溢正3勝。洪一中表示，其實李茲今天狀況沒有很好，因為天氣溼熱的關係，只有1、2顆球超過150公里，「本來想讓他投6局，不過因為分數領先，想說也差不多夠了」。（編輯：黃世雅）1080901