台北羽賽首輪止步 廖敏竣蘇敬恒續拚奧運門票

（中央社記者黃巧雯台北4日電）近期調整成較侵略性打法的台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒，今天在台北羽球公開賽首輪以1比2不敵南韓組合，儘管無緣晉級，但蘇敬恒期待，找回最初打球的拚勁，力拚奧運門票。

台北羽球公開賽今年繼續在台北小巨蛋舉行，男雙會內賽這次共有10組台將參賽，包括盧敬堯與楊博涵、王齊麟與李洋等人，今天率先登場的是世界排名第12的廖敏竣與蘇敬恒，今年世界羽球錦標賽曾闖進8強，寫下兩人在世錦賽攜手的最佳成績。

廖敏竣與蘇敬恒這次為大會第5種子，首戰迎戰世界排名第29的南韓組合金基正與李龍大，雙方曾在今年全英羽球公開賽碰頭，當時「廖蘇配」以直落二獲勝。

不過，「廖蘇配」生涯第2度對決南韓組合就遭遇苦戰，未能及時掌握場地風向，以14比21讓出首局，雙方第2局比分互咬，在19比19平手時，「廖蘇配」穩住陣腳，以21比19扳回一城。

「廖蘇配」決勝局一路追趕，儘管雙方差距都在3分以內，但關鍵時刻仍欠缺臨門一腳，最終以19比21吞敗。

李龍大在賽後大方稱讚台灣選手，防守優異，並謙虛地說能夠獲勝，都是運氣成分居多，希望後續比賽表現能越來越好。

談到這次台北羽球公開賽首輪止步，廖敏竣坦言，由於是首場比賽，還未能掌握場地風向，打起來沒那麼順，加上第3局關鍵分出現非受迫性失誤，導致輸球。

廖敏竣與蘇敬恒今年搭檔表現平平，廖敏竣透露，由於之前打法太保守、對抗性不夠，與教練討論後，近期打法調整成較有侵略性。

除了調整打法外，征戰羽球場多年的蘇敬恒也期待，能找回最初打球的衝勁、拚勁及什麼都不怕的態度，接下來兩人將力拚擠進奧運積分排名前8，以爭取奧運門票。

另外，李龍大這次參賽的搭檔從柳延星換成金基正，李龍大解釋，希望借重金基正具有攻擊力的優勢，補足不足之處，未來兩人將繼續磨合，希望以戰養戰方式，提升實力，同樣也將目標鎖定2020東京奧運門票。（編輯：張雅淨）1080904