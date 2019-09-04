台北羽賽首輪險些贏球 許仁豪直呼有嚇到

從第一線退下、拿起教鞭的羽球好手許仁豪（圖），第12度參加台北羽球公開賽，8個多月未比賽的他，首輪差點擊敗全國羽球排名賽冠軍林祐賢。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北4日電）從第一線退下、拿起教鞭的羽球好手許仁豪，第12度參加台北羽球公開賽，8個多月未比賽的他，首輪差點擊敗今年第2次全國羽球排名賽男單冠軍林祐賢，讓許仁豪坦言有嚇到。

許仁豪去年曾拿下新加坡羽球公開賽亞軍，並在同年亞運奪得男團銅牌，去年12月美國羽球國際挑戰賽則闖進準決賽，之後未再參加國際賽，今年初獲聘在清華大學運動科學系教書。

許仁豪今天首輪遭遇到世界排名第58的林祐賢，過去2度對決，兩人各拿1勝，這次再度碰頭，許仁豪首局以23比21拿下，第2局以13比10領先時，一度有機會搶下勝利，但遭對手逆轉，最終後兩局以19比21、16比21吞敗。

談到率先搶下首局，許仁豪透露，暑假每週只打一天球以及重量訓練，還能在場上與今年第2次全國羽球排名賽男單冠軍林祐賢對抗，他坦言有嚇到，賽前學生也不看好他贏球的機會。

不過，比賽後段體能迅速下滑，許仁豪表示，打到第3局時，「腦袋想要這樣做，但身體不太受我控制」，只能望球興嘆。

從球員變成老師，許仁豪今天重回戰場，由於不必再為比賽密集練球，比較沒有包袱，因此現在很享受在場上的感覺。

回憶起第一次教學，讓沒修習過教育學程的許仁豪很緊張，他透露，用原本自己訓練方式帶體育班時，已將訓練菜單減少1/3，但仍被學生們反應訓練量太大。

許仁豪第12度挑戰台北羽球公開賽，目前世界排名退居81名，他透露，原本以為要從會外賽打起，還特別向學校請假，明年若還能報名，他喊話將會努力延續參賽紀錄。（編輯：張雅淨）1080904