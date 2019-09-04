陳晨威右腳輕微骨裂 缺席下半季賽事

（中央社記者楊啟芳桃園4日電）Lamigo桃猿陳晨威日前遭觸身球擊中右膝蓋下方，最新檢查結果出爐，骨頭有輕微損傷，預計要休息3至4個星期，確定缺席下半季剩餘賽事，能否趕上總冠軍賽還是未知數。

桃猿8月30日與統一獅比賽時，陳晨威在7局下遭觸身球擊中右膝蓋下方，雖然當下沒有直接換下，但上二壘後仍退場休息。初步用X光片判斷陳晨威只是挫傷，並不用休息太久，不過進一步電腦斷層結果出來後，發現骨頭有輕微損傷。

桃猿防護員表示，雖然陳晨威可以自然負重，但一般訓練要先停止，需要3至4個星期休養，目前球隊集中資源在幫助他，希望能盡快回到球場上。因此這段時間陳晨威會留在桃園治療、復健，不會隨球隊去客場，昨天被移出一軍名單。

陳晨威提到，當下聽到醫生講檢查結果時嚇到，「想說怎麼這樣，下半季剩最後一個月，要缺席覺得很可惜」。他也樂觀看待，認為今年自己該拚的、該做的都努力過了，也滿意表現，比較在意能否打總冠軍賽。

下半季賽事若加上補賽週，應會在10月初結束，接著進行總冠軍賽。陳晨威要進入比賽狀態還需一段時間，因此能否參與總冠軍賽還是未知數，總教練洪一中也表示到時再看狀況。陳晨威則說，休息期間會持續進行上半身重量訓練，維持身體強度。

陳晨威去年季中加入職棒，今年在一軍出賽87場，357打數敲出107支安打，包含11支三壘安打、5支全壘打，打擊率3成，跑出22次盜壘。（編輯：張雅淨）1080904