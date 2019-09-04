謹記姊姊愛的叮嚀 白馭珀台北羽賽挺進16強

（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣羽球好手白馭珀今天在台北羽球公開賽首輪謹記姊姊的叮嚀「開心打球」，最終以21比14、21比19輕取香港選手鄧旋，晉級16強。

白馭珀今年上半年以雙打為主，重回單打戰場後，7月在BWF世界羽球巡迴賽超級100系列俄羅斯羽球公開賽奪冠，終結相隔3年多以來的冠軍荒。

白馭珀今天生涯首度對決香港選手鄧旋，儘管開賽戰況膠著，但在12比13落後時，一舉連拿6分超前，以21比14搶下首局，第2局乘勝追擊，再以21比19收下勝利，挺進16強。

白馭珀賽後受訪時表示，儘管小巨蛋風較大，每年都要重新適應，但她漸漸地掌握關鍵，即做好該做的事情、享受在場上時光，並謹記姊姊的叮嚀「開心打球、比較沒有壓力」。

從雙打回歸單打戰場，白馭珀解釋，當初雙打目標要拚奧運資格，但在上半年紐西蘭公開賽、澳洲公開賽、蘇迪曼盃等賽事面對各路好手時，體認到自己對抗性不足，因此決定專注於單打，她除了感謝教練包容她的任性外，也多次對搭檔吳玓蓉表達對不起。

白馭珀認為，儘管重回單打拚奧運門票起步較晚，也較辛苦，但「比起一個人，至少不要拖著兩個人狀況不好 」。

為爭取奧運積分，白馭珀認為，以體能、心態最為關鍵，她透露，接下來9月至11月將征戰一連串國際賽事，包括越南、韓國公開賽，而中國公開賽則在候補，接著轉戰荷蘭、丹麥公開賽後，再回台參加桃園全運會，後續也將繼續出征。（編輯：謝雅竹）1080904