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忍者式頭帶潮 NBA：2019-2020球季起禁用

最新更新：2019/09/10 13:09

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN今天報導，基於安全考量，美國職籃NBA將於2019- 2020球季起禁止球員綁「忍者式」頭帶上場比賽。

所謂「忍者式」頭帶指的是把一條布料做成的頭帶綁在額頭部位，並在頭後方打結，讓頭帶兩端垂在後腦杓。上個球季不少球星都有綁，包括邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）、紐奧良鵜鶘的哈勒戴（Jrue Holiday），以及明尼蘇達灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）。

法新社和路透社報導，然而，球場上這股頭帶風潮從未正式獲NBA認可，如今NBA展開行動下達禁令。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）透過聲明告訴ESPN：「忍者式的頭飾並非NBA裝備的一部分，也並未通過聯盟的核可程序。」

「球隊已提出安全上的關切。此外，頭帶尺寸、長度上的一致性和綑綁方式都需要徹底檢視，才能考慮是否改變現行規則。」

「許多球員上一季開始使用忍者式頭帶，我們並不希望在球季打一半的時候引發混亂，但我們已於5月通知各球隊，頭帶將不隸屬這一季比賽規定穿著的一部分。」（實習編譯：林鼎揚/核稿：蔡佳敏）1080910

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