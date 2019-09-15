張育成雙重賽4打數吞2K 王維中中繼失3分

（中央社記者謝靜雯台北15日電）印地安人隊今天與雙城隊打雙重賽，印地安人隊野手張育成兩場比賽都先發出賽，總計4打數吞下2次三振，球隊都吞敗；海盜隊投手王維中中繼投0.2局失3分，中止近3場出賽無失分。

克里夫蘭印地安人隊與明尼蘇達雙城隊打雙重賽，台灣好手張育成首場比賽先發打第9棒、守三壘，3局首打席敲出飛球出局，5局敲出游擊平方向飛球出局，7局被換代打退場，總計2打數沒有安打。

印地安人隊首場比賽的打線受制，全場敲出5支安打，沒能拿下分數，雙城隊3局靠著波蘭科（Jorge Polanco）2分砲取得領先，終場以2比0拿勝。

雙重賽第2戰，張育成改打先發第7棒、守三壘，首局打擊機會吞下三振，3局再吞K，5局被換代打退場，總計2打數沒有安打表現，雙重賽共4打數吞2K，賽後打擊率2成08。

雙重賽第2戰兩隊5局打完印地安人隊5比2領先，雙城隊比賽後半段追分，6局靠著兩分砲追回2分，8局靠著接連安打、全壘打，單局攻下5分、翻轉戰局，雙城以9比5拿勝。

匹茲堡海盜隊與芝加哥小熊隊交手，王維中5局球隊1比7落後時接手中繼，1人出局後先投出保送，接著接連被敲2支安打，三振抓到第2個出局數，再被敲出安打失掉2分後退場，接替投手接連投出2次觸身球保送擠回1分，這1分也要記在王維中身上。

王維中總計用26球投0.2局，被敲3支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分皆為責失分，球隊終場以1比14吞敗，王維中無關勝敗，賽後防禦率3.86。（編輯：管中維）1080915