更多編輯台推薦新聞：
水手隊主廚一道私房菜 鈴木一朗賽前必吃
運動

水手隊主廚一道私房菜 鈴木一朗賽前必吃

影片／義大利允難民救援船靠岸 14個月來首見
國際

影片／義大利允難民救援船靠岸 14個月來首見

影片／阿根廷電影首度在台灣拍攝 觀眾驚豔
娛樂

影片／阿根廷電影首度在台灣拍攝 觀眾驚豔

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

暴力猿熄火期來得晚 林立堅持攻擊策略成亮點

最新更新：2019/09/15 17:56

（中央社記者謝靜雯新北15日電）Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，「暴力猿」打線熄火，打擊教練曾豪駒直言時間點比以往發生得晚，戰績壓力、攻擊策略都是問題，打線中唯一亮點是林立，堅持攻擊策略成效佳。

中職Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，今天賽前吞下6連敗，近8場比賽投手群失掉74分，打線也熄火，賽前6場比賽總計僅拿下12分，除了先前打擊狀況不佳的朱育賢外，陳俊秀、林泓育近兩週打擊狀況也不如先前突出。

曾豪駒表示，團隊打擊狀況降溫，瓶頸、疲勞都是原因，加上戰績緊繃，球員感覺比較有壓力，上場打擊攻擊策略沒有確實設定、上場急著想要攻擊，無法照著想要的方向做，失敗的機會相對變高。

桃猿隊先發打者打到季末身體上較疲勞，替補球員因為比較少出賽，也感覺自信心不足夠，這兩週比賽團隊攻勢連貫上不佳，曾豪駒點出，過去這樣的狀況時間點應該發生在下半季剛開始，今年來得比較晚，團隊被三振數偏多、上壘率降低，拚戰績關鍵期，必須想辦法趕快調整回來。

曾豪駒直言，好的打者攻擊策略擬定一定要非常清楚，這陣子球隊打者這部分做得不確實，是團隊打擊狀況低迷的原因。

打線中林立是唯一亮點，雖然先前也經過一段體能撞牆期，但找到調整方式，近期打擊手感燙，近12場比賽敲出24支安打。曾豪駒點出林立和去年球季不同的地方，無論揮棒的軌跡、發力的感覺、攻擊的節奏都更進化，最大的差別是「設定策略更堅持」，知道好球也能有選擇不攻擊的空間，攻擊喜歡的球，才能真正造成傷害。（編輯：管中維）1080915

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報