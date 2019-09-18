蘇智傑20轟20盜隊史首人 獅猿握手言和

統一獅與Lamigo桃猿18日以3比3握手言和，不過獅隊蘇智傑（圖）7局上跑出本季第20次盜壘，成為獅隊隊史首名達成20轟、20盜的選手。中央社記者楊啟芳攝 108年9月18日

（中央社記者楊啟芳桃園18日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一獅對Lamigo桃猿，雙方最後以3比3握手言和，不過獅隊蘇智傑7局上跑出本季第20次盜壘，成為獅隊隊史首名達成20轟、20盜的選手。

獅隊的蘇智傑在7局上敲安打後，成功跑出本季第20次盜壘，加上已累積26發全壘打，成為中職史上第7人、第8次達成單季20轟、20盜的「20-20」紀錄，同時也是隊史首人，中職唯一達成過「30-30」紀錄的為2015年林智勝。

蘇智傑目前敲26轟暫居聯盟第二，盜壘方面則是去年13次最多。蘇智傑賽後表示，之前知道獅隊隊史已30年，卻沒有人達成過「20-20」紀錄時，就覺得自己可以朝這個目標前進，近期也積極盜壘，他說：「教練通常都是給我綠燈，很少有戰術。」

今天盜壘成功當下，蘇智傑說：「很開心，終於達成這個紀錄。」被問到敲全壘打、還是盜壘比較難，蘇智傑笑說：「當我說出想要挑戰紀錄時，對手有比較防備我盜壘，所以變得比較難。」

此戰獅隊3局上展開攻勢，林安可、蘇智傑、吳桀睿、林祖傑都敲出安打，攻下3分，取得領先。

桃猿9局下進行大反攻，陳韻文先被余德龍敲安打，再連投3次保送，擠回1分，之後郭嚴文擊出內野安打，帶有1分打點，陽耀勳擊出的滾地球造成一壘手高國慶失誤，形成平手。終場雙方就以3比3握手言和，桃猿中止7連敗，不過已8連不勝。

獅隊先發投手亞力克壓制暴力猿打線，用96球主投7局，僅被敲4支零星安打，其中2支集中在陽耀勳身上，投1次保送，飆出7次三振，無失分，雖然無緣勝投，但好表現還是獲選為單場MVP。（編輯劉：學源）1080918