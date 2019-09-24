戴資穎南韓羽賽領軍 周天成壓軸登場

南韓羽球公開賽25日展開各組會內賽賽程，重回世界球后寶座的台灣羽球一姐戴資穎將領軍出擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北24日電）南韓羽球公開賽明天展開各組會內賽賽程，重回世界球后寶座的台灣羽球一姐戴資穎將領軍出擊，而台灣羽球一哥周天成則是壓軸登場，目標挑戰男單2連霸。

總獎金40萬美元（約新台幣1251萬元）南韓羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級500系列，今天在仁川點燃戰火，首日進行會外賽與部分混雙會內賽賽程，共有11組台將登場爭取會內賽門票，目前包括混雙王齊麟與程琪雅等4組台將闖入會內賽。

戴資穎上週靠著中國羽球公開賽收下亞軍，本週重回世界球后寶座，明天會內賽首輪將出戰世界排名第16的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），過去11度交手，戴資穎8勝3敗，目前對戰6連勝，且兩人才剛在中國公開賽碰頭。

尋求衛冕南韓羽球公開賽的周天成，本週世界排名維持第2，明天將壓軸出戰世界排名第24的泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），兩人生涯首度碰頭。

世界排名第25的「羽球王子」王子維將對決排名第15的日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama），過去5度過招，王子維以4勝1敗占上風。

其他登場的台將包括男單呂家弘、女單白馭珀，男雙李哲輝與楊博軒、廖敏竣與蘇敬恒、王齊麟與李洋、盧敬堯與楊博涵，女雙許雅晴與胡綾芳、張淨惠與楊景惇，以及混雙王齊麟與程琪雅。（編輯：屈享平）1080924