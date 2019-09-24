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越級打怪不怕對手強 林郁婷開心能吃飽

最新更新：2019/09/24 19:04

（中央社記者龍柏安台北24日電）過去一年多來，台灣拳擊女將林郁婷連跳3級，從原本的51公斤，跳升至57公斤量級，她不擔心越級打怪對手實力更強，反而笑說：「只要能吃飽上去擂台打就好。」

林郁婷在去年雅加達巨港亞運拿下拳擊女子51公斤量級銅牌，不過身高175公分的她，體重得控制在51公斤以下，幾乎就是個紙片人。談起亞運前控制體重的苦日子，她苦笑說：「當時我完全不能吃東西，只能靠營養品補充。」

量級連跳2級，對手和過去完全不同，對此林郁婷倒不擔心，她表示，吃得開心，訓練效果也會更好，近來聽從教練指示，強化體能、肌力與抗擊力，而她剛從英國移訓回來，就是要增加57公斤量級的實戰經驗。

接下來林郁婷即將在月底前往俄羅斯，參加2019世界拳擊錦標賽，由於這項比賽沒有牽涉到奧運資格，因此她透露，會把這場比賽當成一個檢驗點，透過比賽來檢討場上得失，並針對不足的部分持續補強，調整接下來的訓練計畫。

目前林郁婷在女子54公斤量級排名世界第1，一旦決定跳升57公斤量級，代表排名將得重新開始，對此她也不在乎，她說：「排名就只是個數字，我不會把它放心裡。」

對林郁婷來說，要前進2020東京奧運的重頭戲，就是明年2月登場的亞大區拳擊奧運資格賽，她表示，當然希望能在第1場資格賽就順利取得奧運參賽門票，不過她也不會大意，「畢竟能夠代表自己國家出賽的選手，沒有一個是弱的」。（編輯：張雅淨）1080924

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