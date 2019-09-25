扳倒地主晉16強 王齊麟李洋南韓羽賽復仇成功

（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋，今天在南韓仁川舉行的南韓羽球公開賽，以21比16、21比18擊敗地主組合申白喆與高成炫挺進16強賽，也報了先前在美國公開賽決賽的一箭之仇。

王齊麟今天一日兩戰，稍早混雙與程琪雅搭檔，首局3比1領先時，大會第2種子的中國組合王懿律與黃東萍宣布退賽，王齊麟與程琪雅輕鬆晉級16強。

王齊麟稍作休息後，與李洋聯手首輪出戰南韓組合申白喆（Shin Baek Cheol）與高成炫（Ko Sung Hyun），兩組人馬曾在今年美國公開賽碰頭，當時王齊麟因腰傷中途退賽，「麟洋配」僅拿下亞軍。

雙方今天開賽依舊是互相拉鋸，王齊麟與李洋在首局後段拉出5比0攻勢，取得19比11領先，儘管南韓組合回敬一波4比0攻勢，試圖縮小差距，「麟洋配」頂住壓力，以21比16拿下首局。

王齊麟與李洋次局在落後5分的情況下展開反擊，強拉出8比0攻勢，以12比9超前，「麟洋配」守住領先優勢，最終以21比18收下比賽勝利，挺進16強。

台灣羽球好手白馭珀今天女單首輪遭遇到泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），過去6度交手，都吞下敗仗，兩人剛在今年台北公開賽對決，今天再次碰頭，白馭珀依舊未能復仇成功，最終以16比21、18比21吞敗。（編輯：張雅淨）1080925